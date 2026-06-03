São Gonçalo se prepara para o maior Corpus Christi da América Latina

Já são mais de três décadas reunindo mais de 100 mil pessoas - Foto: Layla Mussi

Já são mais de três décadas reunindo mais de 100 mil pessoas - Foto: Layla Mussi

Considerada uma das maiores manifestações religiosas do município de São Gonçalo, o dia de Corpus Christi reúne centenas de fiéis para a confecção dos tradicionais tapetes de sal no Centro da cidade. Já são mais de três décadas reunindo mais de 100 mil pessoas, desde as primeiras horas da manhã, para confecção dos tapetes, até a realização da missa e procissão, no início da noite.

No ano passado, foram utilizados aproximadamente 200 sacos de serragem de 100 litros, inúmeros tubos de corante, além das 52 toneladas de sal.

Leia também:

Corpus Christi 2026: veja o que abre e o que fecha em Niterói e São Gonçalo

OVNI ou montagem? Gonçalenses opinam sobre vídeo de suposto OVNI no Paraná



De acordo com o padre Douglas, os preparativos envolvem uma ampla organização conjunta entre os vicariatos de São Gonçalo e Alcântara. “Estamos na expectativa de celebrar mais uma vez a solenidade de Corpus Christi nesse caminho de mais de 30 anos de celebrações na nossa cidade”, afirmou.

A programação tem início nesta quarta-feira (3), com a abertura da exposição sobre Corpus Christi na Casa das Artes, seguida de uma missa às 19h, presidida por Dom José. A celebração também marcará o Jubileu de Prata de ordenação episcopal do bispo.

Já na quinta-feira (4), as atividades começam pela manhã, com missas às 9h e às 11h, seguidos pelo Terço da Misericórdia, às 15h. O ponto alto da programação será a missa campal, às 18h, presidida por Dom Geraldo, seguida de procissão pelas ruas da cidade.

Segundo o padre Douglas, a celebração vai além da participação das paróquias. “É um momento muito importante que envolve não só a nossa paróquia, mas todo o município, e diversas representações. Além das igrejas, temos também outras organizações e instituições que participam deste dia na confecção dos 236 tapetes de sal”, destacou.