Corpus Christi 2026: veja o que abre e o que fecha em Niterói e São Gonçalo
Neste ano, a celebração religiosa será na próxima quinta-feira (4), e diversos serviços terão seus horários de funcionamento alterados
O dia de Corpus Christi, apesar de não ser feriado em alguns locais, é mais uma oportunidade no calendário para que a população possa descansar, garantindo aos trabalhadores aquela folga tão esperada durante a semana. Neste ano, a celebração religiosa será nesta quinta-feira (4), e diversos serviços não essenciais não funcionarão.
Nas cidades de São Gonçalo e Niterói, o dia de Corpus Christi terá alterações no funcionamento de serviços públicos e privados. Confira o que abre e o que fecha.
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Prefeitura de Niterói
A prefeitura de Niterói determinou em Diário Oficial que o dia de Corpus Christi será feriado na cidade. Na sexta-feira (5), a cidade terá ponto facultativo, assim as repartições públicas estarão fechadas, exceto os serviços essenciais.
Prefeitura de São Gonçalo
A cidade de São Gonçalo terá ponto facultativo na sexta-feira (5), em função do feriado de Corpus Christi, por isso, repartições públicas ficaram fechadas de quinta-feira a domingo (4 a 7/06). Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente durante todo o feriadão. Além disso, outros serviços essenciais também não serão paralisados, como as unidades de urgência e emergência municipais, que vão funcionar 24h.
Agência Bancárias
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não funcionarão durante o feriado de Corpus Christi e que também não haverá compensações bancárias na data.
As atividades serão retomadas normalmente na sexta-feira (5) nas localidades onde não houver feriado estadual ou municipal e onde não tiver sido decretado ponto facultativo.
INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alegou que as agências estarão fechadas na quinta (4) e sexta-feira (5). A população volta a ter atendimento normal na segunda-feira (8).
Águas do Rio
A concessionária Águas do Rio não manterá o expediente nas lojas físicas na quinta-feira (4), mas as atividades serão retomadas na sexta-feira (5), das 8h às 17h.
Enel
A concessionária Enel Rio informou que no feriado de Corpus Christi, manterá equipes operando normalmente, incluindo atendimento telefônico (call center), operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros para assegurar o fornecimento de energia. Porém, as lojas de atendimento da concessionária estarão fechadas, e voltarão com horário normal na sexta-feira (5).
Shoppings
Pátio Alcântara
As lojas e quiosques do Pátio Alcântara funcionarão das 9h às 15h, e a praça de alimentação das 10h às 15h.
São Gonçalo Shopping
O São Gonçalo Shopping terá as lojas e quiosques funcionando em horário opcional das 13h às 15h e obrigatório das 15h às 21h. As operações de alimentação e lazer funcionarão obrigatoriamente das 11h às 21h. O cinema seguirá a programação disponível no dia e a academia funcionará das 8h às 14h.
Partage Shopping
O Partage São Gonçalo também terá uma programação diferente na próxima quinta-feira. As lojas e quiosques funcionaram das 15h às 22h, enquanto a área de alimentação e lazer, das 11h às 21h. Os bares e restaurantes do jardim estarão abertos das 11h às 22h, a academia funcionará das 8h às 18h, e o cinema terá funcionamento de acordo com a programação das sessões. Entretanto, as agências do Detran, TRE, SINE e Secretarias estarão fechadas.
Plaza Niterói
As lojas e quiosques do Plaza Niterói funcionarão a partir das 13h de forma facultativa e das 15h às 22h, de maneira obrigatória. A praça de alimentação atenderá o público das 12h às 21h. Enquanto os restaurantes e o cinema irão operar de acordo com suas próprias programações.
Barcas
Confira o funcionamento de cada linha:
Linha Arariboia
• Quinta-feira (04/06): As partidas ocorrerão a cada 60 minutos.
• Sexta-feira (05/06): A circulação será realizada seguindo a grade regular de dias úteis.
Linhas Charitas e Cocotá
• Quinta-feira (04/06): Não haverá operação nestas linhas devido ao feriado.
• Sexta-feira (05/06): A operação será retomada normalmente, seguindo a grade regular.
Linha Paquetá
• Quinta-feira (04/06): A linha circulará seguindo a grade de fins de semana e feriados.
• Sexta-feira (05/06): A operação acontece normalmente com a grade de dias úteis.
Divisão Sul (Ilha Grande, Angra dos Reis e Mangaratiba)
• Quinta-feira (04/06): A partida no trecho Angra dos Reis x Ilha Grande será realizada às 13h30, conforme previsto para os fins de semana e feriados.
• Demais viagens: Seguem a programação regular sem alterações.
Vale lembrar que, nos terminais de Mangaratiba, Ilha Grande e Angra dos Reis, as únicas formas de pagamento aceitas são dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. O cartão Riocard Mais não é aceito nestes pontos, sendo de uso exclusivo para moradores cadastrados da Ilha Grande.