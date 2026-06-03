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Corpus Christi 2026: veja o que abre e o que fecha em Niterói e São Gonçalo

Neste ano, a celebração religiosa será na próxima quinta-feira (4), e diversos serviços terão seus horários de funcionamento alterados

relogio min de leitura | Escrito por Redação 03 de junho de 2026 - 09:29
O feriado de Corpus Christi altera horário de funcionamento de estabelecimentos e serviços em São Gonçalo e Niterói
O feriado de Corpus Christi altera horário de funcionamento de estabelecimentos e serviços em São Gonçalo e Niterói -

O dia de Corpus Christi, apesar de não ser feriado em alguns locais, é mais uma oportunidade no calendário para que a população possa descansar, garantindo aos trabalhadores aquela folga tão esperada durante a semana. Neste ano, a celebração religiosa será nesta quinta-feira (4), e diversos serviços não essenciais não funcionarão.

Nas cidades de São Gonçalo e Niterói, o dia de Corpus Christi terá alterações no funcionamento de serviços públicos e privados. Confira o que abre e o que fecha.

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Prefeitura de Niterói

A prefeitura de Niterói determinou em Diário Oficial que o dia de Corpus Christi será feriado na cidade. Na sexta-feira (5), a cidade terá ponto facultativo, assim as repartições públicas estarão fechadas, exceto os serviços essenciais.

Prefeitura de Niterói determinou em Diário Oficial que o dia de Corpus Christi será feriado na cidade
Prefeitura de Niterói determinou em Diário Oficial que o dia de Corpus Christi será feriado na cidade |  Foto: Divulgação - Berg Silva

Prefeitura de São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo terá ponto facultativo na sexta-feira (5), em função do feriado de Corpus Christi, por isso, repartições públicas ficaram fechadas de quinta-feira a domingo (4 a 7/06). Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente durante todo o feriadão. Além disso, outros serviços essenciais também não serão paralisados, como as unidades de urgência e emergência municipais, que vão funcionar 24h.   

A cidade de São Gonçalo terá ponto facultativo na sexta-feira (5), em função do feriado de Corpus Christi
A cidade de São Gonçalo terá ponto facultativo na sexta-feira (5), em função do feriado de Corpus Christi |  Foto: Divulgação - Julio Diniz

Agência Bancárias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não funcionarão durante o feriado de Corpus Christi e que também não haverá compensações bancárias na data.

As atividades serão retomadas normalmente na sexta-feira (5) nas localidades onde não houver feriado estadual ou municipal e onde não tiver sido decretado ponto facultativo.

Agências bancárias estarão fechadas na quinta e sexta-feira, e retornarão atendimento normal na segunda-feira (8)
Agências bancárias estarão fechadas na quinta e sexta-feira, e retornarão atendimento normal na segunda-feira (8) |  Foto: Divulgação - Procon-MS

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alegou que as agências estarão fechadas na quinta (4) e sexta-feira (5). A população volta a ter atendimento normal na segunda-feira (8).

As agências do INSS não atenderão o público na quinta e sexta-feira
As agências do INSS não atenderão o público na quinta e sexta-feira |  Foto: Divulgação

Águas do Rio

A concessionária Águas do Rio não manterá o expediente nas lojas físicas na quinta-feira (4), mas as atividades serão retomadas na sexta-feira (5), das 8h às 17h.

Agências da Águas do Rio não terão atendimento na quinta-feira (4)
Agências da Águas do Rio não terão atendimento na quinta-feira (4) |  Foto: Divulgação

Enel

A concessionária Enel Rio informou que no feriado de Corpus Christi, manterá equipes operando normalmente, incluindo atendimento telefônico (call center), operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros para assegurar o fornecimento de energia. Porém, as lojas de atendimento da concessionária estarão fechadas, e voltarão com horário normal na sexta-feira (5).

Agências da Enel Rio não abrirão nesta quinta-feira (4)
Agências da Enel Rio não abrirão nesta quinta-feira (4) |  Foto: Divulgação

Shoppings

Pátio Alcântara

As lojas e quiosques do Pátio Alcântara funcionarão das 9h às 15h, e a praça de alimentação das 10h às 15h.

O Pátio Alcântara terá horário especial na quinta-feira (4)
O Pátio Alcântara terá horário especial na quinta-feira (4) |  Foto: Divulgação

São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping terá as lojas e quiosques funcionando em horário opcional das 13h às 15h e obrigatório das 15h às 21h. As operações de alimentação e lazer funcionarão obrigatoriamente das 11h às 21h. O cinema seguirá a programação disponível no dia e a academia funcionará das 8h às 14h.

O São Gonçalo Shopping terá alterações nos horários de funcionamento de suas lojas e serviços durante o feriado de Corpus Christi
O São Gonçalo Shopping terá alterações nos horários de funcionamento de suas lojas e serviços durante o feriado de Corpus Christi |  Foto: Divulgação

Partage Shopping

O Partage São Gonçalo também terá uma programação diferente na próxima quinta-feira. As lojas e quiosques funcionaram das 15h às 22h, enquanto a área de alimentação e lazer, das 11h às 21h. Os bares e restaurantes do jardim estarão abertos das 11h às 22h, a academia funcionará das 8h às 18h, e o cinema terá funcionamento de acordo com a programação das sessões. Entretanto, as agências do Detran, TRE, SINE e Secretarias estarão fechadas.

Confira os horários dos estabelecimentos do Partage Shopping
Confira os horários dos estabelecimentos do Partage Shopping |  Foto: Reprodução - Instagram

Plaza Niterói

As lojas e quiosques do Plaza Niterói funcionarão a partir das 13h de forma facultativa e das 15h às 22h, de maneira obrigatória. A praça de alimentação atenderá o público das 12h às 21h. Enquanto os restaurantes e o cinema irão operar de acordo com suas próprias programações. 

Em razão do feriado de Corpus Christi, os estabelecimentos do Plaza Niterói funcionarão em horários diferenciados
Em razão do feriado de Corpus Christi, os estabelecimentos do Plaza Niterói funcionarão em horários diferenciados |  Foto: Reprodução - Instagram

Barcas 

Confira o funcionamento de cada linha:

Linha Arariboia

• Quinta-feira (04/06): As partidas ocorrerão a cada 60 minutos.

• Sexta-feira (05/06): A circulação será realizada seguindo a grade regular de dias úteis.

Linhas Charitas e Cocotá

• Quinta-feira (04/06): Não haverá operação nestas linhas devido ao feriado.

• Sexta-feira (05/06): A operação será retomada normalmente, seguindo a grade regular.

Linha Paquetá

• Quinta-feira (04/06): A linha circulará seguindo a grade de fins de semana e feriados.

• Sexta-feira (05/06): A operação acontece normalmente com a grade de dias úteis.

Divisão Sul (Ilha Grande, Angra dos Reis e Mangaratiba)

• Quinta-feira (04/06): A partida no trecho Angra dos Reis x Ilha Grande será realizada às 13h30, conforme previsto para os fins de semana e feriados.

• Demais viagens: Seguem a programação regular sem alterações.

Vale lembrar que, nos terminais de Mangaratiba, Ilha Grande e Angra dos Reis, as únicas formas de pagamento aceitas são dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. O cartão Riocard Mais não é aceito nestes pontos, sendo de uso exclusivo para moradores cadastrados da Ilha Grande.

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Corpus Christi 2026 horários de funcionamento Niterói o que abre e fecha São Gonçalo

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