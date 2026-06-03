OVNI ou montagem? Gonçalenses opinam sobre vídeo de suposto OVNI no Paraná
Vídeo foi divulgado por Mayk Leão, influenciador que mora em área rural do Paraná
Um vídeo publicado por um influenciador em uma área rural do Paraná está dando o que falar nos últimos dias. As imagens mostram um objeto luminoso no céu, que foi apontado como um possível Objeto Voador Não Identificado (OVNI).
Mayk Leão, de 31 anos, é influenciador digital e usou suas redes para divulgar um vídeo gravado de sua propriedade, no último domingo (31), em que supostamente aparece um OVNI sobrevoando uma uma área de mata fechada e de difícil acesso na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.
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Este se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. Algumas pessoas acreditam, enquanto outras duvidam da veracidade do avistamento. Nessa onda de conspirações, a equipe de O SÃO GONÇALO foi às ruas para perguntar à população o que estão achando dessa história.
O motoboy Jonathan, de 35 anos, afirmou não acreditar na hipótese levantada nas redes sociais.
“Eu não acredito nessa história que está circulando porque eu acredito que não tem ninguém mais além da gente no planeta e fora dele também. Para mim é a mesma coisa daquela história de quase 20 anos atrás, quando teve um caso parecido e no final não era nada”, disse.
Já a diarista Júlia Celestina Santos, de 56 anos, também descartou a possibilidade de o vídeo mostrar uma nave extraterrestre. Segundo ela, o caso pode ter sido impulsionado pela busca por visibilidade nas redes e na imprensa.“Lógico que não. Isso é montagem. Ele quer ibope e crescer em cima da mídia”, afirmou.
A pensionista Valéria Paulina, de 62 anos, também diz que não acredita nessa história e que o influenciador Mayk Leão só está em busca de seus quinze minutos de fama. “Eu não acredito, é montagem. Para ganhar fama todo mundo faz o que quer.”
Nas redes sociais, o vídeo continua dividindo opiniões. Enquanto alguns usuários acreditam que o caso pode ser explicado por manipulação digital ou até mesmo um drone, outros acreditam na visita extraterrestre.
O motorista Ailton, de 62 anos, diz que prefere sempre ficar com um pé atrás nessas situações. “Eu acredito (no avistamento do OVNI). Muitos fatos ainda não foram esclarecidos. Então é bom sempre ficarmos com um pé atrás aguardando informações.”, declarou.
Sob supervisão de Marcela Freitas