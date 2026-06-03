OVNI ou montagem? Gonçalenses opinam sobre vídeo de suposto OVNI no Paraná

Um vídeo publicado por um influenciador em uma área rural do Paraná está dando o que falar nos últimos dias. As imagens mostram um objeto luminoso no céu, que foi apontado como um possível Objeto Voador Não Identificado (OVNI).

Mayk Leão, de 31 anos, é influenciador digital e usou suas redes para divulgar um vídeo gravado de sua propriedade, no último domingo (31), em que supostamente aparece um OVNI sobrevoando uma uma área de mata fechada e de difícil acesso na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

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Este se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. Algumas pessoas acreditam, enquanto outras duvidam da veracidade do avistamento. Nessa onda de conspirações, a equipe de O SÃO GONÇALO foi às ruas para perguntar à população o que estão achando dessa história.

O motoboy Jonathan, de 35 anos, afirmou não acreditar na hipótese levantada nas redes sociais.

Jonathan, | Foto: Layla Mussi

“Eu não acredito nessa história que está circulando porque eu acredito que não tem ninguém mais além da gente no planeta e fora dele também. Para mim é a mesma coisa daquela história de quase 20 anos atrás, quando teve um caso parecido e no final não era nada”, disse.

Já a diarista Júlia Celestina Santos, de 56 anos, também descartou a possibilidade de o vídeo mostrar uma nave extraterrestre. Segundo ela, o caso pode ter sido impulsionado pela busca por visibilidade nas redes e na imprensa.“Lógico que não. Isso é montagem. Ele quer ibope e crescer em cima da mídia”, afirmou.

Júlia Celestina Santos | Foto: Layla Mussi

A pensionista Valéria Paulina, de 62 anos, também diz que não acredita nessa história e que o influenciador Mayk Leão só está em busca de seus quinze minutos de fama. “Eu não acredito, é montagem. Para ganhar fama todo mundo faz o que quer.”

Valéria Paulina, de 62 anos | Foto: Layla Mussi

Nas redes sociais, o vídeo continua dividindo opiniões. Enquanto alguns usuários acreditam que o caso pode ser explicado por manipulação digital ou até mesmo um drone, outros acreditam na visita extraterrestre.

Ailton, de 62 anos | Foto: Layla Mussi

O motorista Ailton, de 62 anos, diz que prefere sempre ficar com um pé atrás nessas situações. “Eu acredito (no avistamento do OVNI). Muitos fatos ainda não foram esclarecidos. Então é bom sempre ficarmos com um pé atrás aguardando informações.”, declarou.

Sob supervisão de Marcela Freitas