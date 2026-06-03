Itacoatiara Pro 2026 chega à reta final com surf, bodyboard, skate e ações ambientais

Após receber atletas de mais de 20 países durante a etapa do Circuito Mundial de Bodyboard da IBC (International Bodyboarding Corporation), o Itacoatiara Pro 2026 entra em sua reta final com uma intensa programação esportiva, social e ambiental. Até o próximo domingo (7), a Praia de Itacoatiara e o Skate Park de São Francisco recebem disputas de bodyboard, surf, bodysurf e skate, além de atividades voltadas à sustentabilidade e à integração com a comunidade.

A semana começa com o Campeonato Brasileiro de Bodyboard, realizado entre os dias 1º e 3 de junho. A competição reúne alguns dos principais nomes da modalidade no país e marca a continuidade do festival após o encerramento da etapa mundial da IBC, que trouxe para Niterói atletas de mais de 20 países e consagrou o chileno Matias Diaz como campeão da disputa internacional, em uma conquista inédita.

Na sequência, acontecem o Campeonato Profissional de Bodysurf, no dia 5, com a participação de atletas como o niteroiense Kalani Latanzi, um dos mais respeitados waterman do mundo, e o australiano Chris Andersen, atual campeão mundial na modalidade bodysurf. Já o Campeonato Profissional de Surf acontece no sábado, dia 6 de junho, e será realizada em formato especial com atletas convidados e contará com nomes como Pedro Scooby e Lucas Chumbo, referências brasileiras nas ondas grandes e presença constante nos principais eventos da modalidade. Também participam da competição Wigolli Dantas, ex-atleta da elite mundial de surf (WCT) e o argentino Nacho Gundesen, bicampeão do Itacoatiara Pro.

Leia também:

Itaboraí celebra Corpus Christi com tradicional confecção de tapetes de sal e programação religiosa na Avenida 22 de Maio

Comidas típicas, música ao vivo e quadrilhas: Arraiá de Camboinhas, em Niterói, começa nesta quinta-feira (4)

O skate street também ganha destaque na programação entre os dias 6 e 7 de junho, no Skate Park de São Francisco. A abertura contará com treino oficial e uma ação social voltada para jovens atletas em iniciação esportiva,, enquanto a competição estadual acontece nos dia seguinte. Após a modalidade vert em 2025, o skate street volta ao festival ampliando a conexão do evento com a cultura urbana contemporânea e os esportes de ação.

Além das competições, o Itacoatiara Pro promove no domingo (7) uma série de ações ambientais em parceria com instituições locais, reforçando o compromisso do evento com a preservação dos ecossistemas da Região Oceânica de Niterói e a conscientização da população sobre a sustentabilidade. A programação inclui atividades educativas e iniciativas voltadas à valorização do patrimônio natural da cidade.

“Eu amo a praia de Itacoatiara e me sinto realizado em promovê-la através do festival, contribuindo para a economia da cidade com esporte e turismo. Eu sinto um orgulho imenso quando ouço as pessoas dizerem que o Itacoatiara Pro é um patrimônio de Niterói!”, afirma o idealizador Giuliano Lara, que realiza o evento ao lado dos sócios Bill Aquino e Alexandre Rangel.

“Receber o Itacoatiara Pro mais uma vez reforça a vocação de Niterói para os Esportes ao ar livre e para grandes eventos internacionais. A cidade reúne natureza, infraestrutura, qualidade de vida e uma cultura esportiva muito forte. Além de projetar Niterói para o mundo, o festival movimenta o turismo, gera emprego, renda e fortalece a nossa economia criativa e sustentável”, diz o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

“É um orgulho para Niterói apoiar mais uma edição do Itacoatiara Pro, um evento que projeta nossa cidade para o mundo, fortalece o turismo esportivo e valoriza os atletas que desafiam os limites do esporte em um dos cenários mais emblemáticos do nosso litoral. Itacoatiara já é referência internacional nas ondas grandes, e receber competidores e amantes do esporte reafirma a vocação da cidade para grandes eventos esportivos e de contato com a natureza”, afirma Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.

O Itacoatiara Pro 2026 é um oferecimento da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Em sua 14ª edição, o festival reúne cerca de 500 atletas e oferece ao público uma programação gratuita que combina esporte, turismo, sustentabilidade, impacto social e valorização do território.

PROGRAMAÇÃO

1 a 3 de junho: Campeonato Brasileiro de Bodyboard

5 de junho: Campeonato Profissional de Bodysurf

6 e 7 de junho: Campeonato Estadual de Skate

6 de junho: Campeonato Profissional de Surf

7 de junho: Ações Ambientais

Locais:

• Praia de Itacoatiara

• Skate Park de São Francisco

Evento gratuito

Instagram: @itacoatiarapro