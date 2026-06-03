De que lado da influência você está? Artistas fazem campanha contra o jogo do tigrinho e influencers que divulgam plataformas de apostas; VÍDEO

O projeto já foi aprovado pela Comissão de Comunicação, mas está parado há mais de dois anos na Comissão de Finanças e Tributação - Foto: Reprodução/ Instagram @324artes @blocknotigrinho

O projeto já foi aprovado pela Comissão de Comunicação, mas está parado há mais de dois anos na Comissão de Finanças e Tributação - Foto: Reprodução/ Instagram @324artes @blocknotigrinho

Em um vídeo publicado pela 342 Artes, responsável pela campanha “Block do Tigrinho”, artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Luisa Arraes, Marieta Severo, Camila Pitanga entre outros, abordaram os problemas gerados pelas apostas em bets e jogos de azar. A campanha incentiva a conscientização da população sobre os riscos das Bets e pede o endurecimento e fiscalização das regras.

"As Bets se transformaram em um problema de saúde pública. Uma epidemia que está devastando famílias, criando vício, sofrimento e dívidas. Essa campanha quer mostrar que a sociedade não aceita mais esse cenário", cita o site da campanha, que traz Alinne Moraes, Ebony, Mateus Solano, Paulinho da Viola e uma série de outros artistas como apoiadores.

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Na câmara, corre o Projeto de Lei 3915/2023, de autoria do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). A ementa "proíbe a divulgação, promoção ou endosso de empresas de apostas, cassinos em geral, jogos de azar ou quaisquer atividades relacionadas a apostas, por parte de digital influencers e artistas".

O projeto já foi aprovado pela Comissão de Comunicação, mas está parado há mais de dois anos na Comissão de Finanças e Tributação, sem votação conclusiva. Depois, ainda precisará passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), pelo Plenário da Câmara e, se aprovado, pelo Senado antes de eventualmente virar lei.





Reprodução/ Instagram @324artes @blocknotigrinho