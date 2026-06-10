Dia dos Namorados deve impulsionar vendas no comércio de São Gonçalo
Comerciantes comentam suas expectativas e preparativos para as vendas na data mais romântica do ano
Com pouco mais de uma semana para o Dia dos Namorados (12 de junho), o comércio do Centro de São Gonçalo já se prepara para um aumento no movimento e nas vendas. A expectativa é que a procura por presentes cresça nos próximos dias, em razão de uma das datas mais importantes para os lojistas.
Na loja Rainha das Joias, localizada na Rua Doutor Feliciano Sodré, número 215, a gerente Márcia Cristina, de 56 anos, afirma que a procura por produtos já começou a crescer. Segundo ela, além das joias, as cestas temáticas preparadas especialmente para a ocasião vêm chamando a atenção dos clientes.
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"Estamos tendo muita procura e as nossas cestas estão com uma saída muito boa. O movimento tem sido grande e esperamos que aumente ainda mais até o Dia dos Namorados", comentou Márcia.
Já na loja Nada Básica, também na Rua Feliciano Sodré, número 245, a subgerente Laiza Carolina, de 24 anos, conta que a equipe está otimista e preparou o espaço para receber os consumidores em busca de presentes para seus parceiros.
"A expectativa está bem alta. Estamos lançando novas coleções e organizando a loja para receber os namorados e maridos que querem presentear suas amadas. Acreditamos que o movimento vai crescer bastante nos próximos dias", disse Laiza.
Embora o fluxo de clientes ainda seja considerado moderado na maior parte das lojas, os comerciantes acreditam que, após o quinto dia útil e com a proximidade da data, as vendas devem aumentar.
Sob supervisão de Marcela Freitas