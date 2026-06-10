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Dia dos Namorados deve impulsionar vendas no comércio de São Gonçalo

Comerciantes comentam suas expectativas e preparativos para as vendas na data mais romântica do ano

relogio min de leitura | Escrito por João Pedro Pereira 10 de junho de 2026 - 13:30
A gerente Márcia Cristina, de 56 anos, afirma que a procura por produtos já começou a crescer
A gerente Márcia Cristina, de 56 anos, afirma que a procura por produtos já começou a crescer -

Com pouco mais de uma semana para o Dia dos Namorados (12 de junho), o comércio do Centro de São Gonçalo já se prepara para um aumento no movimento e nas vendas. A expectativa é que a procura por presentes cresça nos próximos dias, em razão de uma das datas mais importantes para os lojistas.

Comerciantes do centro de São Gonçalo apostam no aumento das vendas com a aproximação do Dia dos Namorados
Comerciantes do centro de São Gonçalo apostam no aumento das vendas com a aproximação do Dia dos Namorados |  Foto: Layla Mussi

Na loja Rainha das Joias, localizada na Rua Doutor Feliciano Sodré, número 215, a gerente Márcia Cristina, de 56 anos, afirma que a procura por produtos já começou a crescer. Segundo ela, além das joias, as cestas temáticas preparadas especialmente para a ocasião vêm chamando a atenção dos clientes.

A gerente Márcia Cristina, de 56 anos, afirma que a procura por produtos já começou a crescer
A gerente Márcia Cristina, de 56 anos, afirma que a procura por produtos já começou a crescer |  Foto: Layla Mussi

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"Estamos tendo muita procura e as nossas cestas estão com uma saída muito boa. O movimento tem sido grande e esperamos que aumente ainda mais até o Dia dos Namorados", comentou Márcia.

A loja Rainha das Joias, aposta na decoração romântica e na venda de cestas temáticas para atrair clientes
A loja Rainha das Joias, aposta na decoração romântica e na venda de cestas temáticas para atrair clientes |  Foto: Layla Mussi

Já na loja Nada Básica, também na Rua Feliciano Sodré, número 245, a subgerente Laiza Carolina, de 24 anos, conta que a equipe está otimista e preparou o espaço para receber os consumidores em busca de presentes para seus parceiros.

"A expectativa está bem alta. Estamos lançando novas coleções e organizando a loja para receber os namorados e maridos que querem presentear suas amadas. Acreditamos que o movimento vai crescer bastante nos próximos dias", disse Laiza.

A subgerente Laiza Carolina, de 24 anos, comenta que a loja se organizou para a data e as expectativas são altas
A subgerente Laiza Carolina, de 24 anos, comenta que a loja se organizou para a data e as expectativas são altas |  Foto: Layla Mussi

Embora o fluxo de clientes ainda seja considerado moderado na maior parte das lojas, os comerciantes acreditam que, após o quinto dia útil e com a proximidade da data, as vendas devem aumentar.

Sob supervisão de Marcela Freitas 

Tags:

centro de são gonçalo dia dos namorados Expectativas do comércio Vendas de Dia dos Namorados

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