Jardim Catarina revive tradição das Copas com pintura colaborativa de rua

A Rua Olegário do Nascimento, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, está sendo transformada por cores em uma iniciativa que busca resgatar a tradição brasileira de decorar as ruas para a Copa do Mundo de 2026. O projeto pretende fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade e criar um ambiente lúdico para crianças e moradores da região.

A ação tem caráter colaborativo e reúne moradores, voluntários e crianças na pintura da via. À frente da iniciativa está o pintor Bruno Martins, morador do bairro e profissional reconhecido no setor de pintura.

A intervenção urbana também funciona como uma preparação simbólica para o Mundial de 2026, mantendo viva uma tradição que marcou diferentes gerações de brasileiros | Foto: Divulgação

Leia também:

Pão de Açúcar e Extra Mercado oferecem mais de 100 vagas no estado do Rio de Janeiro

Polícia Civil de SP investiga contrato de R$ 108 milhões ligado a produtora de filme sobre Bolsonaro

“Poder trazer essa explosão de cores para a região onde eu moro é uma emoção única. Fazer isso junto com as crianças, resgatando essa tradição, é plantar uma semente de orgulho na nossa comunidade”, afirma Bruno Martins.

A iniciativa conta com o apoio da Tintas Iquine, da loja Rede Cores de Minas, da Atlas e do Movimento Brasil por um Pintor Melhor (MBPM). A proposta é revitalizar a rua e criar um espaço de convivência que celebre a cultura popular associada aos grandes eventos esportivos.

A intervenção urbana também funciona como uma preparação simbólica para o Mundial de 2026, mantendo viva uma tradição que marcou diferentes gerações de brasileiros.