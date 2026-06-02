Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 16 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
min de leitura | Escrito por Agência Brasil 02 de junho de 2026 - 11:57
As seis dezenas do concurso 3.014 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 16 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.