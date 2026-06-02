Vazamento de água há mais de um mês preocupa moradores no Mutuá, em São Gonçalo

Além do desperdício, ela relata que o acúmulo de água tem gerado lama na via - Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Além do desperdício, ela relata que o acúmulo de água tem gerado lama na via - Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Moradores da Rua José Carvalheira, no bairro Mutuá, em São Gonçalo, denunciam um vazamento de água que já persiste há mais de um mês, causando transtornos e preocupações na região.

Segundo a moradora Ana Maria, 52 anos, o problema ocorre de forma contínua, com água jorrando 24 horas por dia. Além do desperdício, ela relata que o acúmulo de água tem gerado lama na via, dificultando a circulação e aumentando os riscos para a saúde pública.

“Essa água fica o tempo todo na rua. Já tem mais de um mês assim. Quando a conta chega, vem mais cara, e a gente fica sem entender, porque parece que estão cobrando por essa água que está sendo desperdiçada”, afirmou.

Outro ponto de preocupação é o acúmulo de água parada, que pode favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

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Os moradores cobram uma solução por parte da concessionária responsável pelo abastecimento na região e pedem que uma equipe técnica seja enviada ao local para realizar os reparos necessários o quanto antes.

Procurada pela reportagem, a concessionária Águas do Rio informou que enviará uma equipe à Rua Angra dos Reis para verificar a ocorrência. A empresa também reforçou que está à disposição da população pelo telefone 0800 195 0 195, para ligações gratuitas, e por mensagens via WhatsApp.

Sob supervisão de Marcela Freitas