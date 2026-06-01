Arraiá de Niterói começa essa semana no Caminho Niemeyer
Cinco dias de shows, forró, quadrilhas, gastronomia típica e muita diversão para toda a família — com entrada gratuita!
A hora chegou! O Arraiá de Niterói abre suas porteiras a partir desta quarta-feira, 3 de junho, e promete agitar a orla da cidade até o dia 7 de junho com o melhor do São João. Renovado, maior e mais estruturado, o evento acontece diariamente das 12h à meia-noite — e o melhor: com entrada totalmente gratuita.
São cinco dias repletos do que há de melhor na festa junina: shows ao vivo, forró contagiante, quadrilhas tradicionais, gastronomia típica irresistível, parque de diversões e atrações para a criançada. Tudo isso com cerveja gelada e uma energia que só o São João sabe proporcionar — fazendo desta edição um programa imperdível para famílias, amigos e casais.
Leia também:
Marinha é condenada por forçar militar trans a usar roupas masculinas
"Vai morrer em!" Vídeo mostra PMs perseguindo motociclista morto em São Gonçalo
A grande novidade desta temporada é a ampliação do espaço, com infraestrutura reforçada, mais conforto e uma experiência pensada para receber bem cada visitante. Tudo preparado para que esta seja, de longe, a edição mais completa de todas.
Não perca! O Arraiá está te esperando no Caminho Niemeyer, de 3 a 7 de junho, das 12h à meia-noite. Entrada gratuita. Traga a família, os amigos e o seu melhor traje junino!
SERVIÇO
Evento: Arraiá de Niterói
Local: Caminho Niemeyer — Niterói, RJ
Período: 3 a 7 de junho de 2026
Horário: 12h às 00h (diariamente)
Entrada: Gratuita + 1kg de alimento não perecível (opcional solidário)
Programação:
3/6 Quarta-feira (véspera de feriado)
16h às 00h
16h DJ
18h Forró com Neidinha do Arrocha 1º Set
19h DJ
19h30 Forró com Neidinha do Arrocha 2º Set
20h30 DJ
21h30 Roda de Samba do Celeiro 1º Set
23h DJ
23h Roda de Samba do Celeiro 2º Set
00h FIM
4/6 Quinta-feira (feriado)
12h a 00h
12h DJ
14h Léo Castro (Infantil)
15h30 DJ
16h Forró com É assim que a banda toca 1º Set
17h DJ
17h30 Forró com É assim que a banda toca 2º Set
18h30 DJ
19h Quadrilha Balão Dourado do Tigre
20h30 DJ
21h Pagode com Mullatto 1º Set
22h30 DJ
23h Pagode com Mullatto 2º Set
00h FIM
5/6 - Sexta-feira
16h a 00h
16h DJ
18h Forró Pé Descalço
20h DJ
20h30 Lara Zuzarte
22h DJ
23h - Pagode com Bem D+
00h FIM
6/6 - Sábado
12h a 00h
12h DJ
14h Palhaço Azeitona (Infantil)
15h Criart com a peça A estrela de São João (Infantil)
16h Forró Informal 1º Set
17h DJ
17h30 Forró Informal 2º Set
18h30 DJ
19h Quadrilha Balão dourado do tigre
20h DJ
20h30 No Sigylo
22h30 DJ
23h Intimistas
00h FIM
7/6 - Domingo
12h a 00h
12h DJ
14h Mágico Douglas (Infantil)
15h Lekole com a peça “Arraiá na fazendinha (Infantil)
16h Forró Impacta show 1º Set
17h DJ
17h30 Forró Impacta show 2º Set
18h30 DJ
19h Samba de Marola 1º Set
20h15 DJ
20h45 Samba de Marola 2º Set
22h DJ
22h40 Atração a definir
00h FIM