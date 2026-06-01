Arraiá de Niterói começa essa semana no Caminho Niemeyer

Caminho Niemeyer será palco do Arraiá de Niterói - Foto: Sergio Soares

Caminho Niemeyer será palco do Arraiá de Niterói - Foto: Sergio Soares

A hora chegou! O Arraiá de Niterói abre suas porteiras a partir desta quarta-feira, 3 de junho, e promete agitar a orla da cidade até o dia 7 de junho com o melhor do São João. Renovado, maior e mais estruturado, o evento acontece diariamente das 12h à meia-noite — e o melhor: com entrada totalmente gratuita.

São cinco dias repletos do que há de melhor na festa junina: shows ao vivo, forró contagiante, quadrilhas tradicionais, gastronomia típica irresistível, parque de diversões e atrações para a criançada. Tudo isso com cerveja gelada e uma energia que só o São João sabe proporcionar — fazendo desta edição um programa imperdível para famílias, amigos e casais.

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A grande novidade desta temporada é a ampliação do espaço, com infraestrutura reforçada, mais conforto e uma experiência pensada para receber bem cada visitante. Tudo preparado para que esta seja, de longe, a edição mais completa de todas.

Não perca! O Arraiá está te esperando no Caminho Niemeyer, de 3 a 7 de junho, das 12h à meia-noite. Entrada gratuita. Traga a família, os amigos e o seu melhor traje junino!

SERVIÇO

Evento: Arraiá de Niterói

Local: Caminho Niemeyer — Niterói, RJ

Período: 3 a 7 de junho de 2026

Horário: 12h às 00h (diariamente)

Entrada: Gratuita + 1kg de alimento não perecível (opcional solidário)

Programação:

3/6 Quarta-feira (véspera de feriado)

16h às 00h

16h DJ

18h Forró com Neidinha do Arrocha 1º Set

19h DJ

19h30 Forró com Neidinha do Arrocha 2º Set

20h30 DJ

21h30 Roda de Samba do Celeiro 1º Set

23h DJ

23h Roda de Samba do Celeiro 2º Set

00h FIM

4/6 Quinta-feira (feriado)

12h a 00h

12h DJ

14h Léo Castro (Infantil)

15h30 DJ

16h Forró com É assim que a banda toca 1º Set

17h DJ

17h30 Forró com É assim que a banda toca 2º Set

18h30 DJ

19h Quadrilha Balão Dourado do Tigre

20h30 DJ

21h Pagode com Mullatto 1º Set

22h30 DJ

23h Pagode com Mullatto 2º Set

00h FIM

5/6 - Sexta-feira

16h a 00h

16h DJ

18h Forró Pé Descalço

20h DJ

20h30 Lara Zuzarte

22h DJ

23h - Pagode com Bem D+

00h FIM

6/6 - Sábado

12h a 00h

12h DJ

14h Palhaço Azeitona (Infantil)

15h Criart com a peça A estrela de São João (Infantil)

16h Forró Informal 1º Set

17h DJ

17h30 Forró Informal 2º Set

18h30 DJ

19h Quadrilha Balão dourado do tigre

20h DJ

20h30 No Sigylo

22h30 DJ

23h Intimistas

00h FIM

7/6 - Domingo

12h a 00h

12h DJ

14h Mágico Douglas (Infantil)

15h Lekole com a peça “Arraiá na fazendinha (Infantil)

16h Forró Impacta show 1º Set

17h DJ

17h30 Forró Impacta show 2º Set

18h30 DJ

19h Samba de Marola 1º Set

20h15 DJ

20h45 Samba de Marola 2º Set

22h DJ

22h40 Atração a definir

00h FIM