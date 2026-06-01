Moradores denunciam descarte irregular de lixo e entulho em terreno no Porto Novo

De acordo com Geraldo, o descarte ilegal tem se intensificado nos últimos anos - Foto: João Pedro Pereira

De acordo com Geraldo, o descarte ilegal tem se intensificado nos últimos anos - Foto: João Pedro Pereira

Moradores do bairro Porto Novo denunciam o acúmulo de lixo e entulho em um terreno particular próximo à divisa da Rua Ari Silveira com a Zacarias de Almeida. Segundo relatos, o local vem sendo utilizado como ponto de descarte irregular, acumulando resíduos. Além do mal cheiro, os moradores dizem que o lixo atrai insetos e roedores que entram nas casas próximas.

Moradores do bairro Porto Novo denunciam o acúmulo de lixo e entulho em um terreno particular próximo à divisa da rua Ari Silveira com a Zacarias de Almeida | Foto: João Pedro Pereira

O soldador Geraldo da Costa, de 69 anos, nascido e criado no bairro, diz que a situação tem se agravado ao longo dos últimos cinco anos, o que tem causado indignação entre os moradores. "Tem muita sujeira, entulho, comida, muito bicho. Fica cheio d'água. Pouco tempo atrás teve foco de dengue aqui", relatou.

De acordo com Geraldo, o descarte ilegal tem se intensificado nos últimos anos | Foto: João Pedro Pereira

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De acordo com o morador, entre os materiais descartados no terreno estão copos, vasos sanitários, pneus, sofás e colchões. Ele também denuncia que alguns resíduos chegam a ser queimados no local. "Eles queimam pneu, sofá, colchão. É horrível.

Além do lixo descartado, ainda ocorrem queimas de materiais | Foto: João Pedro Pereira

Segundo Geraldo, o descarte ocorre principalmente durante a noite. "Os carros entram aqui de noite e jogam lixo. Não tem como controlar", disse.

O lixo acumulado atrai insetos e roedores que invadem as casas próximas ao terreno | Foto: João Pedro Pereira

Além dos problemas sanitários, os moradores temem pela segurança, principalmente para as crianças que passam pelo trajeto. Segundo ele, o terreno está tomado pelo mato e fica próximo a uma escola. "É perigoso até para as crianças que passam aqui indo e vindo do colégio", afirmou.

O terreno abandonado fica próximo à uma área de mato, causando insegurança aos moradores | Foto: João Pedro Pereira

O morador diz desconhecer quem seja o atual proprietário do terreno. "Eu não sei nem quem é o dono disso aí. Antigamente era do Sesc, que foi vendido. Agora não sei quem está tomando conta", contou.

Moradores não conhecem o proprietário do terreno | Foto: João Pedro Pereira

Em nota à reportagem, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a responsabilidade pela limpeza de terrenos e imóveis privados é exclusiva dos proprietários, que podem ser notificados em caso de confirmação das denúncias, sendo passível de multa em caso de flagrante. A Prefeitura irá enviar uma equipe ao local para averiguar a situação e, se for o caso, identificar e notificar o(a) proprietário(a).

Sob supervisão de Marcela Freitas