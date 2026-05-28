2º Seminário do Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo Debate o "Maternar" em sua Vertente Mais Ampla e Coletiva

Ato puxado pelo Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo, terá sua concentração às 15h na Passarela do Coelho - Foto: Divulgação

Ato puxado pelo Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo, terá sua concentração às 15h na Passarela do Coelho - Foto: Divulgação

No próximo sábado, dia 30 de maio de 2026, o Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo (FOPMUSG) realiza o seu 2º Seminário, que trata do conceito "Maternar". O encontro acontecerá a partir das 13h, na sede do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto. O evento é aberto e todas as mulheres, lideranças e movimentos sociais são bem-vindos para somar forças e compartilhar vivências.

Leia também:

Atleta gonçalense vai participar de torneio mundial de Jiu-jítsu

Arraiá do Araribóia terá shows gratuitos de Swing & Simpatia, Pagode do Adame e Boka Loka em Niterói

O FOPMUSG é fruto direto da articulação do coletivo ELA - Educação: Liberdade para Aprender, fundado a partir das resoluções da Conferência Livre de Mulheres de São Gonçalo, realizada em 2025 no campus da UERJ - FFP (Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Hoje, o fórum consolidou-se como um espaço plural e unificado, composto por diversas instituições e coletivos feministas que atuam no município.

Distanciando-se da visão puramente biológica ou romântica, o seminário propõe debater o maternar como um verbo de ação política, coletiva e social. O objetivo é discutir o cuidado sob a ótica da diversidade, englobando as redes de apoio comunitárias das periferias, as realidades de mães e filhos neurodivergentes, as configurações plurais de afeto (como a adoção e a dupla maternidade) e a luta histórica de mulheres negras e periféricas pela sobrevivência de suas famílias.

Graciane Volotão, liderança do coletivo ELA e uma das idealizadoras do fórum, enfatiza o papel estratégico dessa união:

"A construção de espaços como o FOPMUSG é fundamental para o fortalecimento da autonomia das mulheres gonçalenses. Só conseguiremos avançar na garantia de direitos e na formulação de políticas públicas eficazes e humanas para a nossa cidade se estivermos organizadas de forma coletiva, transformando o afeto e a indignação em ferramentas de luta." O debate sobre o "maternar" e a saúde pública caminham juntos na prática, conclui Graciane Volotão. Dessa forma o Fopmusg convoca toda a sociedade para participar da Caminhada pelo Hospital da Mãe, que acontece nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026.

Ato puxado pelo Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo, terá sua concentração às 15h na Passarela do Coelho, de onde os manifestantes seguirão em marcha em direção ao esqueleto da obra do Hospital da Mãe, no Colubandê.

Desde 2013 o projeto foi idealizado para ser uma maternidade de alta complexidade com capacidade para 800 partos e 10 mil consultas mensais, o Hospital da Mãe do Colubandê tornou-se um símbolo de descaso. As obras foram abandonadas há mais de uma década, após já terem consumido mais de R$ 10 milhões dos cofres públicos, sob justificativas de falta de verbas, auditorias contratuais e investigações de desvios que paralisaram o projeto original.

A pressão popular conquistou aprovação de emendas orçamentárias atreladas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo mandato da deputada estadual Elika Takimoto que também realizou uma indicação simples para a previsão de retomada das obras pelo governo estadual. A caminhada do dia 28 visa fiscalizar e exigir que o projeto saia definitivamente do papel e que o direito à saúde digna para as gestantes de São Gonçalo seja respeitado.

Ato Público: Caminhada pelo Hospital da Mãe

Data: 28 de maio de 2026 (Quinta-feira)

Horário: 15h (Concentração)

Local: Passarela do Coelho (Em direção ao Colubandê), São Gonçalo - RJ.

Evento: 2º Seminário FOPMUSG – Tema: Maternar

Data: 30 de maio de 2026 (Sábado)

Horário: 13h

Local: Movimento de Mulheres de São Gonçalo

Endereço: Rua Rodrigues Fonseca, 215 - Zé Garoto, São Gonçalo - RJ.

Entrada: Gratuita e aberta a todas as mulheres e movimentos sociais.