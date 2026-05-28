Atleta gonçalense vai participar de torneio mundial de Jiu-jítsu

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo está prestando apoio a mais uma atleta gonçalense. Anna Beatriz Lopes, de 15 anos, vai participar da competição World Jiu-Jitsu Championship, nos Estados Unidos, entre os dias 28 e 31 de maio.

“No tatame, me chamam de Anna 'Amassa Pão'. Sou atleta da Escola de Lutas Michel Kmiec e é com um orgulho que não cabe no peito que vou representar minha cidade, São Gonçalo, no Mundial”, destacou Anna Beatriz, moradora da Trindade.

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A jovem conta com o Auxílio ao Atleta Gonçalense, programa de incentivo financeiro destinado a esportistas de alto rendimento. Com esse apoio, Anna vai disputar um dos torneios mais importantes do calendário, que recebe atletas do mundo todo.

O programa atende atletas de diversas modalidades, a partir de 8 anos de idade, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos. A regulamentação está disponível no site: https://www.pmsg.rj.gov.br/esporte-e-lazer/projetos/auxilio-ao-atleta-goncalense/.

“Nada disso seria possível sem o auxílio da Prefeitura de São Gonçalo. Quem vem de baixo sabe: inscrição, passagem, kimono, tudo pesa. Com o programa, consegui custear campeonatos internacionais e carimbar meu passaporte pro World Jiu-Jitsu 2026. É lá que os melhores do mundo se encontram. Agradeço imensamente à Prefeitura por acreditar e investir nos atletas. Vocês não deixaram meu sonho ficar só no sonho”, completou a atleta gonçalense.