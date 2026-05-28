Arraiá do Araribóia terá shows gratuitos de Swing & Simpatia, Pagode do Adame e Boka Loka em Niterói

O Arraiá do Araribóia chega à 10ª edição com a proposta de resgatar o clima tradicional das festas juninas, reunindo música, gastronomia e manifestações culturais - Foto: Divulgação

O Arraiá do Araribóia chega à 10ª edição com a proposta de resgatar o clima tradicional das festas juninas, reunindo música, gastronomia e manifestações culturais - Foto: Divulgação

O feriadão em Niterói será em clima de festa junina. A cidade recebe, entre os dias 4 e 7 de junho, a partir das 14h, a 10ª edição do Arraiá do Araribóia, instalado próximo ao Mercado Municipal, ao lado do Campo do Mineirinho. O evento contará com barraquinhas de comidas típicas, food trucks, área kids, espaço pet, palco com shows de forró pé de serra, sertanejo e pagode, além de apresentações de quadrilhas. A festa vai celebrar a tradição de São João, oferecendo entretenimento para todas as idades. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no Instagram @arraiadoarariboia.

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O evento terá apresentações da cantora Lara Zuzarte, do grupo Forrozão Impacto Show e da boneca dançante Nega Clei. O Arraiá também vai receber shows da quadrilha Balão Dourado, campeã do concurso estadual de quadrilhas e de grupos caipiras de colégios da região.

Na quinta-feira (04/06), o show fica por conta do grupo Swing & Simpatia, com muito pagode romântico. Na sexta-feira (05/06), quem sobe ao palco é o grupo Boka Loka, que apresentará seus sucessos consagrados. No sábado, é a vez do grupo Aquele Pagode Gostosin animar o público. Encerrando a programação, no domingo (07/06), o Pagode do Adame promete colocar o público para cantar e dançar ao som de sucessos do samba.

“Estamos trazendo ao público mais uma edição desta festa popular, reafirmando a força cultural das tradições juninas em Niterói. Queremos proporcionar uma experiência que resgate a essência dos tradicionais arraiás, reunindo música, convivência, gastronomia e diversão para toda a família em um ambiente acolhedor e seguro”, destaca Luan Meireles, produtor e idealizador do evento.

O Arraiá do Araribóia chega à 10ª edição com a proposta de resgatar o clima tradicional das festas juninas, reunindo música, gastronomia e manifestações culturais em um dos pontos mais movimentados da cidade durante o feriado prolongado. A expectativa é receber o público de diferentes regiões de Niterói e do Rio de Janeiro ao longo dos quatro dias de programação.

SERVIÇO

Arraiá do Araribóia - Niterói

Datas: 4, 5, 6 e 7 de junho

Horário: a partir das 14h

Local: próximo ao Mercado Municipal, ao lado do Campo do Mineirinho - Rua Professora Emylce, s/nº - São Lourenço, Niterói

Informações: Instagram @arraiadoarariboia