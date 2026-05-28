Dono de açaíteria é preso após fazer 'gato' em São Gonçalo

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia - Foto: Divulgação

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia - Foto: Divulgação

Durante operações de combate a irregularidades no consumo de energia realizadas esta semana em São Gonçalo, equipes da Enel Rio identificaram um estabelecimento da área alimentícia que apresentava fraudes.

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Nesta quarta-feira (27), técnicos da distribuidora e agentes da 73ª DP estiveram em uma açaíteria de São Gonçalo, que possuía uma ligação direta na rede sem passar pelo medidor. A vistoria foi acompanhada pelo responsável do estabelecimento, que foi encaminhado à delegacia.

Após a realização da perícia criminal pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), foi lavrado o Registro de Ocorrência pelo crime de furto de energia mediante fraude, com a prisão em flagrante e qualificação do responsável.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.