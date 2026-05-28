Fluminense vence o La Guaira, conta com derrota do Bolívar e avança na Libertadores
Tricolor fez 3 a 1 no Maracanã. Na Bolívia, o Bolívar doi derrota por 3 a 1
O Fluminense venceu no Rio de Janeiro e também na Bolívia, na noite desta quarta-feira (27), pela Copa Libertadores. No Maracanã, o Tricolor fez 3 a 1 sobre o La Guaira, enquanto em terras bolivianas, o Bolívar perdeu por 3 a 1 para o Ribadavia, o que possibilitou a classificação dos cariocas.
Precisando pontuar mais que o Bolívar na rodada, o Fluminense foi para cima do La Guaira e saiu na frente cedo. Aos 9 a bola bateu na mão do zagueiro venezuelano na área, o juiz marcou penalti e Savarino converteu.
O que era para ser festa virou frustração, pois dois minutos depois, a zaga do Flu falhou e Londoño empatou.
A tensão, no entanto, durou pouco. Aos 29, Martinelli achou Hércules na área. Ele bateu bem, no canto do goleiro e desempatou a partida.
Durante o intervalo no Maracanã, o Rivadavia abriu o placar na Bolívia, deixando o Tricolor bem na classificação.
No segundo tempo, o Fluminense errou menos e tomou conta da partida. Antes de fazer seu terceiro gol, a torcida ficou apreensiva novamente por conta do empate do Bolívar.
Aos 20, Canobbio deixou a torcida tricolor mais feliz. Ele aproveitou sobra de bola, canetou o zagueiro e tocou de três dedos fazendo um bonito gol.
Com o resultado já garantido, o torcedor no Maracanã passou a prestar mais atenção no celular, onde assistia ao jogo do Bolívar, do que na partida a sua frente.
A tensão continuou até os acréscimos do jogo, quando Villa e Mayans marcaram para o Rivadavia, fazendo 3 a 1 e matando qualquer chance de vitória do Bolívar.
Após o apito final na Bolívia, o Maracanã voltou a explodir com a classificação confirmada.
O Tricolor agora encara seu último compromisso antes da Copa do Mundo contra o Cruzeiro, no domingo, em Minas Gerais.