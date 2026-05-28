Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0615 | Euro R$ 5,8865
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Fluminense vence o La Guaira, conta com derrota do Bolívar e avança na Libertadores

Tricolor fez 3 a 1 no Maracanã. Na Bolívia, o Bolívar doi derrota por 3 a 1

relogio min de leitura | Escrito por Redação 28 de maio de 2026 - 00:02
Canobbio fez o gol que selou a classificação Tricolor
Canobbio fez o gol que selou a classificação Tricolor -

O Fluminense venceu no Rio de Janeiro e também na Bolívia, na noite desta quarta-feira (27), pela Copa Libertadores. No Maracanã, o Tricolor fez 3 a 1 sobre o La Guaira, enquanto em terras bolivianas, o Bolívar perdeu por 3 a 1 para o Ribadavia, o que possibilitou a classificação dos cariocas.

Precisando pontuar mais que o Bolívar na rodada, o Fluminense foi para cima do La Guaira e saiu na frente cedo. Aos 9 a bola bateu na mão do zagueiro venezuelano na área, o juiz marcou penalti e Savarino converteu.

O que era para ser festa virou frustração, pois dois minutos depois, a zaga do Flu falhou e Londoño empatou.

A tensão, no entanto, durou pouco. Aos 29, Martinelli achou Hércules na área. Ele bateu bem, no canto do goleiro e desempatou a partida.

Durante o intervalo no Maracanã, o Rivadavia abriu o placar na Bolívia, deixando o Tricolor bem na classificação.

No segundo tempo, o Fluminense errou menos e tomou conta da partida. Antes de fazer seu terceiro gol, a torcida ficou apreensiva novamente por conta do empate do Bolívar.

Aos 20, Canobbio deixou a torcida tricolor mais feliz. Ele aproveitou sobra de bola, canetou o zagueiro e tocou de três dedos fazendo um bonito gol.

Com o resultado já garantido, o torcedor no Maracanã passou a prestar mais atenção no celular, onde assistia ao jogo do Bolívar, do que na partida a sua frente.

A tensão continuou até os acréscimos do jogo, quando Villa e Mayans marcaram para o Rivadavia, fazendo 3 a 1 e matando qualquer chance de vitória do Bolívar.

Após o apito final na Bolívia, o Maracanã voltou a explodir com a classificação confirmada.

O Tricolor agora encara seu último compromisso antes da Copa do Mundo contra o Cruzeiro, no domingo, em Minas Gerais.

Tags:

Copa Libertadores Fluminense

Matérias Relacionadas