Polícia Militar suspende circulação de ônibus no Jardim Catarina

A medida foi anunciada pela Prefeitura de São Gonçalo no começo da tarde desta quarta-feira - Foto: Divulgação

A medida foi anunciada pela Prefeitura de São Gonçalo no começo da tarde desta quarta-feira - Foto: Divulgação

A Polícia Militar determinou a suspensão da circulação de ônibus no Jardim Catarina após os protestos e manifestações provocados pela morte dos trabalhadores Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46, na manhã desta quarta-feira (27).

A medida foi anunciada pela Prefeitura de São Gonçalo no início da tarde. A suspensão do serviço afetará cerca de 10 linhas de ônibus e está sendo acompanhada pela Secretaria Municipal de Transportes.

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Os protestos realizados na BR-101 interditaram um trecho da pista durante a manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, manifestantes chegaram a atear fogo em pneus, bloqueando momentaneamente a via, que já foi parcialmente liberada.

Na RJ-104, também houve um protesto. A pista no sentido Niterói segue interditada.

As linhas de ônibus afetadas pela medida são :

Linha 12 Jardim Catarina x Covanca, Linha 12A Santa Luzia x Venda da Cruz e Linha 12C —Jardim Catarina x Alcântara (via Santa Luzia);

Linha 13 Jardim Catarina x Covanca, Linha 13A Santa Luzia x Venda da Cruz (via Porto Velho) e Linha 13C Jardim Catarina x Alcântara;

Linha 17 Jardim Catarina x Maria Paula, Linha 17B Jardim Catarina x Maria Paula (via Santa Luzia) e Linha 17C Jardim Catarina x Maria Paula (via Dalva Raposo).