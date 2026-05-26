São Gonçalo vai receber ação social do governo estadual

Na próxima quarta-feira (27), das 9h às 11h, o programa RJ para Todos, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai desembarcar em São Gonçalo. A ação garante serviços gratuitos para a população e vai acontecer na Faculdade Lusófona, localizada na Rua Visconde de Itaúna, nº 2671, no Paraíso.

A ação disponibiliza serviços como emissão de segunda via de RG; isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação de casamento; cadastro para o programa de jovem aprendiz e estágio; verificação de vagas de emprego; orientações de serviço social e de nutrição.

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A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai apoiar o evento, oferecendo vacinação, testes rápidos de glicemia e hepatite, aferição de pressão e outras orientações básicas.

A ação ainda irá oferecer atendimento de beleza para mulheres, com cabelo e maquiagem. Além disso, haverá serviço de podologia com o Instituto gonçalense Kassia Barcelos.