De São Gonçalo para o Mundo: Malu Rodrigues vence o Lady Star Universe 2026

O certame internacional do Miss and Mister Star Universe 2026, aconteceu em Mira, no Distrito de Aveiro, portugal, entre os dias 13 e 18 de maio de 2026. Com 34 candidatos de várias categorias divididas por faixas etárias, vindos de vários países: Portugal, México, Suíça, Cabo Verde, Angola, Guiné Bissau, Espanha, São Tomé e Príncipe, Itália e Brasil. O título principal na categoria Lady (mulheres 40+) ficou para a brasileira Malu Rodrigues, que vive em Lisboa, Portugal, há 8 anos, mas é de São Gonçalo, RJ.

O Concurso teve várias etapas durante todos 5 dias e perguntas sobre cultura geral, além de um dia do evento ser dedicado à luta contra a violência de género, no qual a modelo e Miss, Malu Rodrigues se destacou chamando cada um dos participantes internacionais à responsabilidade na luta contra a violência, em uma apresentação em direto para os todos os países envolvidos.

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Na gala final, ocorrida no Hotel Quinta da Lagoa, em Mira, PT. Foram realizados desfiles com trajes típicos, look branco e o traje de gala. Com apresentação de grupos de dança e da Miss World Supranacional, Verónica Santana, que deu um show de samba como passista e levou a todos os candidatos internacionais a caírem no samba.

Com um vestido verde esmeralda, de criação do estilista gonçalense Luiz Holif, a modelo e miss internacional recebeu o maior título em sua carreira, em um concurso internacional. Malu Rodrigues, completou 15 anos como Miss e marcou esta data com mais uma coroação, somando ao todo 9 títulos!