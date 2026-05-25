Cedae fará manutenção no Sistema Imunana-Laranjal nesta terça-feira (26/5)

A operação do sistema será retomada de forma gradativa após a conclusão dos serviços - Foto: Divulgação

A operação do sistema será retomada de forma gradativa após a conclusão dos serviços - Foto: Divulgação

A Cedae vai executar, nesta terça-feira (26/5), das 6h às 18h, manutenção preventiva para modernização do Sistema Imunana-Laranjal. O serviço vai consistir na substituição de macromedidor, equipamento que funciona como um hidrômetro de grande porte e permite quantificar o volume total de água transportado pela rede. Durante o período, o sistema irá operar com 85% da capacidade.

Para a realização da manutenção, será necessário retirar de carga uma das adutoras, com a maior parte da vazão destinada a Niterói e, em menor proporção, a São Gonçalo. A intervenção tem como objetivo reforçar a eficiência operacional do sistema. A produção de água será retomada integralmente após a conclusão do serviço.

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As concessionárias Águas de Niterói e Águas do Rio, responsáveis pela distribuição de água, foram comunicadas e poderão informar sobre o abastecimento em suas respectivas áreas de atuação.