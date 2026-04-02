Gonçalense disputa Miss Star Universe 2026 em Portugal e busca patrocinadores

A modelo internacional Malu Rodrigues, natural de São Gonçalo, é uma das candidatas ao Miss Star Universe 2026, que será realizado em Mira, Portugal. Vivendo no país europeu há oito anos, ela foi convidada para disputar o título na categoria Lady (mulheres 45+) e agora busca apoio de patrocinadores brasileiros para viabilizar a participação no evento. A oportunidade, segundo Malu, surgiu após uma trajetória consolidada em concursos de beleza no Brasil e em Portugal. “Após conquistar títulos importantes no Brasil e em Portugal, fui convidada pela organização do concurso para representar o Brasil. Isso é fruto de muito trabalho e da vontade de expandir meu propósito para além das fronteiras”, afirmou.

Com sete títulos acumulados, sendo três conquistados no Brasil, a gonçalense destaca que o concurso representa um novo momento em sua carreira. “Representa a transição de uma carreira sólida no Brasil para o mercado global. É uma vitrine imensa e a chance de mostrar que a mulher brasileira, e especificamente a gonçalense, possui uma versatilidade que vai muito além da estética”, explicou.

A trajetória da modelo também é marcada pela defesa da autoestima feminina. Ela relembra desafios enfrentados na infância e adolescência e como isso impactou sua missão atual. “Minha trajetória prova que a beleza não é só aparência ela é essência. Hoje eu luto para que outras mulheres vejam que podem ocupar espaços de destaque, independentemente da sua realidade”, disse. Mesmo morando fora do país, Malu reforça a ligação com São Gonçalo, cidade onde cresceu. “É uma honra carregada de responsabilidade. Eu não vou sozinha, levo comigo a força de cada gonçalense que acredita no meu sonho”, afirmou, citando também o apoio da irmã, a vereadora Patrícia Silva.

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Busca por apoio

Para participar do concurso, que terá cinco dias de programação com candidatas de vários países, a modelo ainda busca patrocinadores. “No momento, busco parcerias para custos de inscrição, logística, vestuário de alto padrão e até mesmo para a produção do traje típico. São muitos detalhes envolvidos”, explicou.

Segundo ela, o investimento pode trazer retorno para as marcas brasileiras no exterior. “A marca ganha uma embaixadora com alcance internacional e exposição midiática em várias partes do mundo. Mais do que publicidade, é a chance de associar a empresa a valores de excelência, superação e empoderamento feminino”, destacou. A candidata também reforçou o convite para empresários da região. “Quem quiser fazer parte dessa história comigo, pode me contactar. Vamos dar o destaque que São Gonçalo merece!”, concluiu.

Para mais informações e parcerias, os interessados podem entrar em contato com a modelo por meio das redes sociais, no Instagram @malurodriguesmodel e no Facebook @MaluRodriguesPlusModel, ou pelo e-mail malumodelpt@gmail.com

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