Família denuncia desaparecimento de corpo em cemitério de São Gonçalo após exumação sem autorização

Familiares denunciam o desaparecimento do corpo da idosa Vera Lucia Ribeiro da Silva, de 68 anos, que teria sido retirado da sepultura no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, sem autorização, em 2024. A informação foi comunicada ao filho da vítima nesta sexta-feira (22).

De acordo com relatos, uma funcionária do cemitério confirmou que o corpo da idosa foi exumado dois anos após o sepultamento, sem o consentimento dos familiares. Vera Lucia havia sido enterrada em 2022. Em março de 2025, o filho esteve no local para solicitar a exumação, com o objetivo de transferir os restos mortais para um jazigo da família em outro cemitério. No entanto, o procedimento não pôde ser realizado porque o corpo ainda não estava totalmente decomposto.

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Já na última sexta-feira (15), quatro anos após o enterro, o filho retornou ao cemitério e descobriu que o cadáver que estava no caixão, no lugar onde deveria estar o corpo da mãe, era, na verdade, de um homem. Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de São Gonçalo informou que segue à disposição das famílias envolvidas para prestar esclarecimentos sobre os casos registrados no Cemitério São Miguel a partir de 2025. O município ressaltou que a situação envolvendo Vera Lucia continua sendo investigada pela Polícia Civil e que, até o momento, não houve conclusão do inquérito.

A prefeitura também afirmou que, após identificar falhas em procedimentos de registro e exumação no cemitério ao longo de 2025, adotou medidas para corrigir os problemas e evitar novos casos, incluindo a troca da administração da unidade e a modernização do sistema de controle de sepultamentos.

O Executivo municipal destacou ainda que as possíveis irregularidades investigadas teriam ocorrido antes das mudanças implementadas neste ano. O caso é apurado pela 72ª DP. Segundo a Polícia Civil, diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.