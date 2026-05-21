Tremor de 3,3 de magnitude é registrado no litoral de Maricá

Tremor não foi sentido pela população da cidade - Foto: Divulgação/RSBR

Tremor não foi sentido pela população da cidade - Foto: Divulgação/RSBR

Um tremor de terra de magnitude 3,3 foi registrado no mar, próximo ao litoral de Maricá, na madrugada desta quinta-feira (21). O abalo sísmico ocorreu às 5h31 e foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

O monitoramento é coordenado pelo Observatório Nacional, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.

Apesar da repercussão, esse tipo de fenômeno não é raro no Brasil, principalmente em áreas marítimas da região Sudeste.

A costa do Sudeste concentra a principal faixa de atividade sísmica em alto-mar do país, onde pequenos terremotos são monitorados regularmente.

Embora o Brasil esteja longe das áreas de encontro entre placas tectônicas, o país também registra abalos causados pela acomodação natural de estruturas geológicas internas da crosta terrestre.