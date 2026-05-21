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Tremor de 3,3 de magnitude é registrado no litoral de Maricá

Vibração não foi sentida pela população

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de maio de 2026 - 20:55
Tremor não foi sentido pela população da cidade
Tremor não foi sentido pela população da cidade -

Um tremor de terra de magnitude 3,3 foi registrado no mar, próximo ao litoral de Maricá, na madrugada desta quinta-feira (21). O abalo sísmico ocorreu às 5h31 e foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

O monitoramento é coordenado pelo Observatório Nacional, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.

Apesar da repercussão, esse tipo de fenômeno não é raro no Brasil, principalmente em áreas marítimas da região Sudeste.

A costa do Sudeste concentra a principal faixa de atividade sísmica em alto-mar do país, onde pequenos terremotos são monitorados regularmente.

Embora o Brasil esteja longe das áreas de encontro entre placas tectônicas, o país também registra abalos causados pela acomodação natural de estruturas geológicas internas da crosta terrestre.

Tags:

Maricá

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