Tremor de 3,3 de magnitude é registrado no litoral de Maricá
Vibração não foi sentida pela população
Um tremor de terra de magnitude 3,3 foi registrado no mar, próximo ao litoral de Maricá, na madrugada desta quinta-feira (21). O abalo sísmico ocorreu às 5h31 e foi identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).
O monitoramento é coordenado pelo Observatório Nacional, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.
Apesar da repercussão, esse tipo de fenômeno não é raro no Brasil, principalmente em áreas marítimas da região Sudeste.
A costa do Sudeste concentra a principal faixa de atividade sísmica em alto-mar do país, onde pequenos terremotos são monitorados regularmente.
Embora o Brasil esteja longe das áreas de encontro entre placas tectônicas, o país também registra abalos causados pela acomodação natural de estruturas geológicas internas da crosta terrestre.