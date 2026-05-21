São Gonçalo convoca beneficiários contemplados no Minha Casa Minha Vida

No total, são 800 famílias que já foram contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida - Foto: Divulgação

No total, são 800 famílias que já foram contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida - Foto: Divulgação

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo começou a publicar em Diário Oficial do município, nesta quarta-feira (20), as listagens dos beneficiários convocados para os empreendimentos habitacionais Cidade Verde I, III e IV, no Anaia. Serão 800 famílias, já previamente aprovadas, que irão participar das reuniões de designação das unidades habitacionais, sorteio e agendamentos das vistorias, na próxima semana.

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Os beneficiários listados no Diário Oficial nesta quarta-feira e nas edições de quinta-feira (21) e sexta-feira (22) deverão comparecer, munidos de documento oficial (RG), ao Clube Esportivo Mauá, na Avenida Presidente Kennedy, 635 – Centro, São Gonçalo – RJ, na próxima semana, nos dias 25 (Cidade Verde I), 26 (Cidade Verde III) e 27 (Cidade Verde IV).

No total, são 800 famílias que já foram contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida e cumpriram todas as etapas junto à Caixa Econômica Federal. Elas irão participar de sorteio que definirá qual unidade será designada a cada novo proprietário. Serão sorteados 640 apartamentos localizados entre o segundo ao quinto andar do empreendimento; os outros 160, no térreo, foram priorizados para idosos e pessoas com deficiência.

Durante o evento, também serão realizados agendamentos para as vistorias de cada unidade e a eleição da gestão condominial.

É importante reforçar que a primeira lista disponível no Diário Oficial desta quarta-feira (20) traz os beneficiários para o Cidade Verde I, que deverão comparecer ao Clube Mauá no dia 25. Nos próximos dias, sairá a convocação dos beneficiários dos empreendimentos Cidade Verde III e IV, que deverão comparecer ao Clube Esportivo Mauá nos dias 26 e 27, às 9h30, de acordo com o chamamento.