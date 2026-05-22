Não acumula! Gonçalenses apostam na Mega-Sena 30 anos em busca de prêmio de R$ 300 milhões

Vera da Conceição, de 79 anos, vive a expectativa de vencer a bolada milionária para ajudar a filha, que está em cadeira de rodas após acidente de trânsito - Foto: Kiko Charret

Vera da Conceição, de 79 anos, vive a expectativa de vencer a bolada milionária para ajudar a filha, que está em cadeira de rodas após acidente de trânsito - Foto: Kiko Charret

A Caixa Econômica Federal anunciou um sorteio especial em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena. O resultado dos números sorteados vai ser anunciado neste domingo (24), e quem acertar pode levar a bolada de aproximadamente R$ 300 milhões.

O período para realizar as apostas vai até este sábado (23), às 22h, pelas lotéricas, o aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. O prêmio não acumula, então caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre quem acertar a quina, e as demais.

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Lotérica Trezão é conhecida por ser a lotérica que mais paga prêmios em São Gonçalo | Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Nas lotéricas, o clima é de expectativa pelo sorteio que pode coroar um novo milionário. Mesmo com o clima frio para os padrões dos cariocas, os apostadores não deixam de ir fazer a sua “fézinha”. O comerciante Rogério Rangel, de 56 anos, diz que não se deixa abalar pelo tempo nublado.

“Para mim não tem tempo ruim, estou sempre jogando. A expectativa é ganhar para poder comprar a minha fazenda e ajudar os familiares”, comenta o comerciante.

O comerciante Rogério Rangel, de 56 anos, fazendo a sua "fézinha" | Foto: Kiko Charret

Rogério fez seu jogo na Lotérica Trezão, localizada na Rua Marinho dos Santos, número 97, em Alcântara, conhecida por ser a lotérica que mais paga prêmios da cidade.

A lotérica recebe apostas de jogadores de vários bairros da cidade. É o caso de Vera da Conceição, dona de casa de 79 anos e moradora do Apolo. Vera comenta que usaria o prêmio para ajudar sua filha, que sofreu um acidente de trânsito recentemente.

“Sempre joguei na Mega e dessa vez vim jogar aqui na esperança de poder ganhar e ajudar minha filha que está na cadeira de rodas”.

Prêmio de 300 milhões da Mega-Sena especial de 30 anos não acumula | Foto: Divulgação

A aposta simples custa R$ 6 e o apostador pode escolher 6 números, entre 1 e 60, na cartela. Podem ser feitos jogos de até 20 números por cartela. Quanto mais números marcados, mais caro a aposta e mais chances de ganhar. Por exemplo, uma cartela com 7 números custa R$42,00, já uma com 20 números assinalados custa R$ 232.560.