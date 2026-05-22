'Sua carreira sem limites': Evento conecta talentos ao mercado de trabalho

O 'Temos Vagas: Sua carreira sem limites' ocorre nos dias 25 e 26 na Universidade Salgado de Oliveira, na Sala Universo, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

O 'Temos Vagas: Sua carreira sem limites' ocorre nos dias 25 e 26 na Universidade Salgado de Oliveira, na Sala Universo, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

O mercado de trabalho, networking e oportunidades reais de contratação estarão no centro do “Temos Vagas 2026”, evento voltado para estudantes do ensino médio, universitários e profissionais já formados que desejam impulsionar a carreira, mas ainda não sabem por onde começar. A programação também é ideal para quem não sabe montar um currículo ou criar um perfil no LinkedIn, oferecendo orientação prática e acesso direto a especialistas.

Com o tema “Sua carreira sem limites!”, o evento reunirá profissionais de diversas áreas em um ambiente dinâmico de troca de experiências, aprendizado e networking. A proposta é aproximar estudantes e o público em geral de empregadores que estarão coletando currículos em tempo real, além de promover interações que podem abrir portas para o futuro profissional.

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O encontro acontece nos dias 25 e 26 de maio, às 19h40, na Universidade Salgado de Oliveira, na Sala Universo, localizada na Rua Marechal Deodoro, 217, no Centro de Niterói.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Vinícius Antunes (fundador do IBRS e Top Voice no LinkedIn).

Carolina Gripp (gerente de RH, Logística e Operações na Leste Telecom).

Camila Santos (especialista em RH no Grupo Focus).

Juliana Roxo (especialista em Gestão de Pessoas).

Érica Hildebrandt (vice-presidente da AnaMid RJ),

Cristiana Carvalho (jornalista e especialista em Marketing Digital).

Andréa Matos (consultora no CIEE).

O evento

O evento conta com o apoio de importantes parceiros e patrocinadores, como CIEE, Espro, Leste Telecom, IBRS, Cultura Rio e Universidade Universo, entre outros, fortalecendo a conexão entre formação e mercado.



Durante a programação, os participantes poderão participar da captação de currículos em tempo real, ampliar o networking e concorrer a sorteios de brindes.

Consolidando-se como uma excelente oportunidade para quem deseja se posicionar profissionalmente e dar o próximo passo na carreira, o evento acontece anualmente na universidade e já reuniu milhares de participantes em edições anteriores.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da pelo https://universo.edu.br/.

Serviço:

Local: Universidade Salgado de Oliveira – Sala Universo

Datas: 25 e 26 de maio

Horário: 19h40

Evento: Temos Vagas 2026