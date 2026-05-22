'Sua carreira sem limites': Evento conecta talentos ao mercado de trabalho
Com o tema “Sua carreira sem limites!”, o evento reunirá profissionais de diversas áreas em um ambiente dinâmico de troca de experiências, aprendizado e networking
O mercado de trabalho, networking e oportunidades reais de contratação estarão no centro do “Temos Vagas 2026”, evento voltado para estudantes do ensino médio, universitários e profissionais já formados que desejam impulsionar a carreira, mas ainda não sabem por onde começar. A programação também é ideal para quem não sabe montar um currículo ou criar um perfil no LinkedIn, oferecendo orientação prática e acesso direto a especialistas.
Com o tema “Sua carreira sem limites!”, o evento reunirá profissionais de diversas áreas em um ambiente dinâmico de troca de experiências, aprendizado e networking. A proposta é aproximar estudantes e o público em geral de empregadores que estarão coletando currículos em tempo real, além de promover interações que podem abrir portas para o futuro profissional.
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O encontro acontece nos dias 25 e 26 de maio, às 19h40, na Universidade Salgado de Oliveira, na Sala Universo, localizada na Rua Marechal Deodoro, 217, no Centro de Niterói.
Entre os palestrantes confirmados estão:
Vinícius Antunes (fundador do IBRS e Top Voice no LinkedIn).
Carolina Gripp (gerente de RH, Logística e Operações na Leste Telecom).
Camila Santos (especialista em RH no Grupo Focus).
Juliana Roxo (especialista em Gestão de Pessoas).
Érica Hildebrandt (vice-presidente da AnaMid RJ),
Cristiana Carvalho (jornalista e especialista em Marketing Digital).
Andréa Matos (consultora no CIEE).
O evento
O evento conta com o apoio de importantes parceiros e patrocinadores, como CIEE, Espro, Leste Telecom, IBRS, Cultura Rio e Universidade Universo, entre outros, fortalecendo a conexão entre formação e mercado.
Durante a programação, os participantes poderão participar da captação de currículos em tempo real, ampliar o networking e concorrer a sorteios de brindes.
Consolidando-se como uma excelente oportunidade para quem deseja se posicionar profissionalmente e dar o próximo passo na carreira, o evento acontece anualmente na universidade e já reuniu milhares de participantes em edições anteriores.
As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da pelo https://universo.edu.br/.
Serviço:
Local: Universidade Salgado de Oliveira – Sala Universo
Datas: 25 e 26 de maio
Horário: 19h40
Evento: Temos Vagas 2026