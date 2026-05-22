Governo do Estado abre mais de 3,5 mil vagas gratuitas para cursos técnicos, graduação e especializações pela Faetec

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da seleção - Foto: Divulgação

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da seleção - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições, nesta sexta-feira (22/05) para o processo seletivo da Faetec. Ao todo, são 3.749 vagas gratuitas para cursos técnicos, graduação tecnológica, especializações e Educação de Jovens e Adultos (EJA), ampliando as oportunidades de qualificação profissional e acesso à educação em diferentes regiões do estado. As inscrições seguem até 14 de junho, exclusivamente pela internet.

A maior parte das vagas são para cursos técnicos, com 3.016 oportunidades disponíveis. Podem participar estudantes que estejam a partir do 2º ano do Ensino Médio ou quem já concluiu os estudos. A seleção será por sorteio público, no dia 4 de julho.

Já os cursos técnicos em Teatro e Instrumento Musical, que somam 65 vagas, exigem a realização de Teste de Habilidades Específicas (THE).

Na área da saúde, a Faetec também vai ofertar 70 vagas para cursos de especialização técnica de nível médio em Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho. Para concorrer, é necessário ter concluído o curso técnico em Enfermagem. O ingresso será realizado por meio de prova.

Além disso, outras 60 vagas serão destinadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade voltada para quem deseja retomar os estudos e concluir a formação escolar.

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Seleção inclui cursos superiores e especializações

O ensino superior também faz parte da seleção. A Faetec disponibilizou 538 vagas em cursos tecnólogos oferecidos pelos Institutos Superiores de Educação e Faculdades de Educação Tecnológica da rede. Os candidatos deverão realizar prova objetiva no dia 5 de julho.

As taxas de inscrição variam de acordo com o curso escolhido. Para vestibular, especializações e cursos técnicos em Teatro e Instrumento Musical, o valor é de R$ 58. Já para os demais cursos técnicos, a taxa é de R$ 20.

O ensino superior também faz parte da seleção | Foto: Divulgação

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da seleção no link https://portal.coseac.uff.br/faetec-2026-2-inscricoes/. No portal, os candidatos podem acessar os editais completos com informações sobre cursos, calendário, provas, documentação e critérios de participação.