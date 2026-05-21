Igrejas de São Gonçalo e Niterói celebram Santa Rita de Cássia com missas e procissões

Santa Rita se tornou uma das santas mais populares da Igreja Católica - Foto: Reprodução

Santa Rita se tornou uma das santas mais populares da Igreja Católica - Foto: Reprodução

Devotos de Santa Rita de Cássia celebram, nesta sexta-feira (22), o dia dedicado à santa conhecida como a “Padroeira das Causas Impossíveis”. Igrejas de São Gonçalo e Niterói prepararam uma programação especial com missas, procissões, momentos de oração e confraternização para os fiéis. Nascida na Itália, no século XIV, Santa Rita se tornou uma das santas mais populares da Igreja Católica por sua história marcada pela fé, perseverança e pelos relatos de milagres atribuídos à sua intercessão. Todos os anos, milhares de devotos participam das homenagens realizadas no dia 22 de maio.

Confira a programação nas paróquias de Niterói e São Gonçalo:

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Nova Cidade – São Gonçalo

Na Capela de Santa Rita de Cássia, a programação começa às 6h com alvorada festiva. Ao longo do dia, os fiéis participam de missas, momentos de oração e almoço comunitário promovido pela paróquia. Às 18h, acontece a tradicional procissão pelas ruas do bairro, reunindo moradores e devotos da santa. Logo após, às 19h, será celebrada a Santa Missa Solene. A programação termina com festejos externos, barraquinhas, comidas típicas e apresentações para as famílias da comunidade.

A Igreja Santa Rita de Cássia na Cidade Nova | Foto: Reprodução/ Instagram

Raul Veiga – São Gonçalo

A Igreja Santa Rita de Cassia também promove uma programação especial em homenagem à padroeira. Durante o dia 22 de maio, os devotos poderão participar de missas, orações e momentos de devoção dedicados à santa. A igreja também prepara atividades de confraternização entre os fiéis após as celebrações religiosas.

A Igreja Santa Rita de Cassia em Raul Veiga | Foto: Reprodução/ Instagram

Rio do Ouro – São Gonçalo

A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus também realiza celebrações especiais nesta sexta-feira (22). Os devotos participam de missas, orações e momentos de confraternização organizados pela comunidade religiosa em homenagem à santa das causas impossíveis.

A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus no Rio do Ouro | Foto: Reprodução/ Instagram

Morro do Castro – Niterói

Em Niterói, a Igreja Santa Rita de Cássia realiza procissão às 19h, seguida de Santa Missa. Após a celebração religiosa, os fiéis poderão participar de festejos com barraquinhas, comidas e atividades voltadas para moradores e visitantes da comunidade. As celebrações são gratuitas e abertas ao público.

A Igreja Santa Rita de Cássia no Morro do Castro | Foto: Reprodução/ Instagram

Sob supervisão de Marcela Freitas