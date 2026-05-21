Guarda Municipal prende seis por receptação e furto a estabelecimento comercial no Alcântara

Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam seis homens nesta madrugada de quarta-feira (20): cinco por receptação e um por furto a estabelecimento comercial. O crime aconteceu na Rua Manoel João Gonçalves, no Alcântara. Cinco homens foram flagrados pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) quando dividiam verduras que estavam numa caixa furtada anteriormente de uma loja por um sexto indivíduo.

As câmeras da CSSG flagraram a distribuição do material entre os cinco suspeitos de receptação por volta das 4h30. Imediatamente, agentes da Guarda Municipal foram acionados. No local, os cinco homens informaram que receberam a caixa de verduras no valor de R$ 20 de um outro suspeito, acusado do furto. Os cinco suspeitos de receptação haviam dividido as verduras da caixa entre eles e foram detidos. Eles negaram ter conhecimento da origem ilícita dos produtos.

Leia também:

Prefeitura de Tanguá vai à Justiça Federal contra novo pedágio na BR-101

Flamengo vence Estudiantes em jogo apertado e garante classificação na Libertadores

A partir daí, os guardas iniciaram as buscas pelo suspeito de furto, que estava na Rua Antônio Alves. Ele foi localizado após ser descrito pelos suspeitos de receptação e flagrado também pelas câmeras do estabelecimento cometendo o furto e compartilhando os itens com os suspeitos.

O acusado de furto já vinha cometendo o mesmo crime pela região há pelo menos um ano. Ele também já possui anotações criminais por furto, receptação e tráfico de drogas. Todos foram detidos e levados para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhados posteriormente para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos.