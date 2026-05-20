Fortes chuvas causam transtornos no bairro da Trindade, em SG
Moradores da Rua Angra dos Reis relataram transtornos causados pelo acúmulo de água
Um trecho do bairro da Trindade ficou embaixo d’água na manhã desta quarta-feira (20), em função das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. A grande quantidade de chuva fez com que a água invadisse a casa dos moradores.
Moradores da Rua Angra dos Reis, na Trindade, registraram a rua alagada por causa de um rio assoreado, que não consegue escoar a água da chuva, fazendo com que ela se concentre na rua e invada as casas.
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De acordo com um morador da localidade, a chuva ficou um pouco mais forte por volta das 8h10, porém começou a perder força às 8h40. Um período de 30 minutos foi o suficiente para que a rua alagasse.
“Hoje estava praticamente tomada até a metade. Graças a Deus, foi ‘fraco’ [...] porque aqui não tem isso. Se for meia hora de chuva moderada, a rua enche toda e a gente fica sem poder sair de casa”, desabafou o morador Romualdo Castro, de 55 anos.
O morador acredita que a água atingiu 20 centímetros e que os veículos conseguiram trafegar pela área.
Apesar das chuvas fortes não terem causado transtornos mais graves, o morador ainda registrou a água minando e entrando em sua residência.
Raios cortam o céu do Rio de Janeiro
O ClimaTempo informou que entre a madrugada até às 9h desta quarta-feira (20), foram registrados cerca de 2 mil relâmpagos nos céus do Rio de Janeiro. A previsão do tempo indica que o município de São Gonçalo será atingido pelas chuvas até quinta-feira (21).