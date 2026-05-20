Fortes chuvas causam transtornos no bairro da Trindade, em SG

Rua Angra dos Reis, na Trindade, ficou alagada após chuva intensa na manhã desta quarta-feira (20) - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Rua Angra dos Reis, na Trindade, ficou alagada após chuva intensa na manhã desta quarta-feira (20) - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Um trecho do bairro da Trindade ficou embaixo d’água na manhã desta quarta-feira (20), em função das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. A grande quantidade de chuva fez com que a água invadisse a casa dos moradores.

Moradores da Rua Angra dos Reis, na Trindade, registraram a rua alagada por causa de um rio assoreado, que não consegue escoar a água da chuva, fazendo com que ela se concentre na rua e invada as casas.

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De acordo com um morador da localidade, a chuva ficou um pouco mais forte por volta das 8h10, porém começou a perder força às 8h40. Um período de 30 minutos foi o suficiente para que a rua alagasse.

“Hoje estava praticamente tomada até a metade. Graças a Deus, foi ‘fraco’ [...] porque aqui não tem isso. Se for meia hora de chuva moderada, a rua enche toda e a gente fica sem poder sair de casa”, desabafou o morador Romualdo Castro, de 55 anos.

O morador acredita que a água atingiu 20 centímetros e que os veículos conseguiram trafegar pela área.





Morador filme rua alagada em São Gonçalo Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Apesar das chuvas fortes não terem causado transtornos mais graves, o morador ainda registrou a água minando e entrando em sua residência.

Água invade casa de morador Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Raios cortam o céu do Rio de Janeiro

O ClimaTempo informou que entre a madrugada até às 9h desta quarta-feira (20), foram registrados cerca de 2 mil relâmpagos nos céus do Rio de Janeiro. A previsão do tempo indica que o município de São Gonçalo será atingido pelas chuvas até quinta-feira (21).