Virginia Fonseca se pronuncia após vídeo em zoológico de Dubai gerar repercussão nas redes sociais

Virginia se pronunciou nas redes sociais e afirmou que a situação foi interpretada “totalmente errada” pelos internautas - Foto: Reprodução/ Instagram

Virginia se pronunciou nas redes sociais e afirmou que a situação foi interpretada “totalmente errada” pelos internautas - Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a repercutir nas redes sociais após publicar registros de um passeio em um zoológico durante viagem a Dubai, na última terça-feira (19). Virginia estava acompanhada dos sócios Samara Pink e Thiago Stabile, além da amiga Duda Freire, e compartilhou momentos ao lado de diferentes animais, como girafas, lêmures, tigres, cobras e macacos.

Entre os vídeos publicados, um deles gerou repercussão negativa ao mostrar a influenciadora beijando um macaco durante a interação com os animais. Na gravação, Virginia brinca com a situação e comenta: “Que pegada é essa? (risos)”. O conteúdo rapidamente passou a circular em páginas de entretenimento e, nesses espaços, surgiram comentários de teor racista envolvendo o jogador Vinicius Jr., apontado por internautas como ex-namorado da influenciadora.

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Na manhã desta quarta-feira (20), Virginia se pronunciou nas redes sociais e afirmou que a situação foi interpretada “totalmente errada” pelos internautas. A influenciadora explicou o contexto da gravação e disse compreender a gravidade da repercussão.

“Queria também pedir desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido com a minha publicação de ontem, com o meu posicionamento. A minha intenção jamais foi minimizar a dor de ninguém, diminuir a pauta de ninguém”, declarou.