Maricá 212 anos: Ferrugem é mais uma atração confirmada no aniversário da cidade

Consagrado como um dos maiores nomes do pagode atual, Ferrugem promete embalar o público com um repertório repleto de hits - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes

Consagrado como um dos maiores nomes do pagode atual, Ferrugem promete embalar o público com um repertório repleto de hits - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), confirma a participação do cantor Ferrugem, na segunda-feira (25/05), a partir das 19h, como mais uma grande atração da programação pelos 212 anos da cidade. Além dele, Fafá de Belém também sobe ao palco neste mesmo dia. Os artistas são destaques em meio a uma série de shows, atividades culturais e ações institucionais que acontecem no município entre 22 e 26/05.

Consagrado como um dos maiores nomes do pagode atual, Ferrugem promete embalar o público com um repertório repleto de hits, como "Sinto Sua Falta", "Pirata e Tesouro", "Atrasadinha" e "Pra Você Acreditar". Já Fafá de Belém traz ao município a sua aclamada turnê de 50 anos de carreira, com um espetáculo que resgata sucessos como “Abandonada”, “Vermelho” e “Foi Assim”, além de homenagear suas raízes brasileiras.

Leia também:

Virginia Fonseca se pronuncia após vídeo em zoológico de Dubai gerar repercussão nas redes sociais

Árvore cai no Centro de Niterói causando transtorno no trânsito e falta de energia



A festa na Arena da Barra de Maricá reúne ainda outras atrações de peso nacional. Nesta sexta-feira (22), a partir das 19h, a noite será aberta pela DJ Cris Panttoja e o Coral da Aldeia Mata Verde Bonita com Kandu Puri, seguindo para os sucessos do rapper Xamã. O sábado (23) começa com o DJ Saddock, seguindo para o grupo RUASIA, antes da apresentação principal de Emicida.

No domingo (24), o ritmo do coletivo Samba da Mulher abre o palco para a cantora Ludmilla. Já na terça-feira (26), dia oficial do aniversário da cidade, a celebração fica por conta da banda Thunderock e dos clássicos do rock nacional com o grupo Os Paralamas do Sucesso.

Solenidades também marcam a programação

As atividades tradicionais que marcam o dia do aniversário da cidade estão confirmadas para 26/05, com uma agenda que mobiliza a comunidade escolar, a sociedade civil e as autoridades.

A programação começa às 07h, com o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos na sede da Prefeitura. Em seguida, às 09h, acontece o tradicional Desfile Cívico na Rua Abreu Rangel, no Centro. A partir das 17h, a Câmara de Vereadores promove a Sessão Solene, momento em que os parlamentares e o prefeito Washington Quaquá concedem títulos de Cidadão Maricaense e de Honra ao Mérito a personalidades com serviços prestados ao município. Às 19h, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo sedia a Missa Solene de celebração.

Maricá Para Cristo

Integrado ao calendário de aniversário, o evento gospel “Maricá Para Cristo” acontecerá no dia 25/05, na Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro). A iniciativa reunirá momentos de música, fé e comunhão para a comunidade evangélica, com apresentações de Julliany Souza, Rose Nascimento, Maria Pita, Na Graça, DJ Mothé, Ministério Equidade e Gabriel Marques. A organização é da Associação de Ministros Evangélicos de Maricá (AME Pastores) e do Conselho de Ministros Evangélicos de Maricá (COMEM), com apoio das secretarias de Assuntos Religiosos e de Promoção de Eventos.

Programação do Aniversário de Maricá - Segunda semana

Local: Arena da Barra de Maricá

Horário: a partir das 19h

● 22/05 (Sexta-feira)

○ Abertura: DJ Cris Panttoja

○ Coral da Aldeia Mata Verde Bonita + Kandu Puri

○ Xamã (Turnê Fragmentado)

● 23/05 (sábado)

○ DJ Saddock

○ RUASIA

○ Emicida

● 24/05 (Domingo)

○ Samba da Mulher

○ Ludmilla

● 25/05 (Segunda-feira)

○ Marianna Cunha

○ Fafá de Belém (Turnê de 50 Anos de Carreira)

○ Ferrugem

● 26/05 (Terça-feira – Aniversário da Cidade)

A partir das 18h

○ Thunderock

○ Os Paralamas do Sucesso (Turnê Clássicos – 40 Anos de Carreira)