Mãe de Vini Jr. curte comentário falando mal da Virginia e causa alvoroço nas redes sociais

A mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, movimentou as redes sociais após curtir um comentário com crítica direta a Virginia Fonseca. A curtida chamou atenção de internautas, que rapidamente passaram a compartilhar prints e comentar o episódio.

No comentário curtido por Fernanda, uma internauta escreveu: “Mama tá mais feliz, dá pra ver, sem peso. Povo tem que entender que por mais dinheiro que vc tenha, mais pessoa que vêm com um pesoooo, Virgínia é uma.” Depois da repercussão a mãe do craque retirou a curtida do comentário.

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Virginia e Vini Jr.: idas e vindas, rumores e término marcam relacionamento

A atitude, no entanto, já havia sido registrada por internautas e aumentou ainda mais o burburinho em torno da relação entre Vini Jr. e Virginia. Após a repercussão negativa, Fernanda decidiu limitar os comentários das suas publicações no Instagram por estar sendo alvo de ataques dos fãs de Virginia Fonseca.