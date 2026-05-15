Ricky Martin chega ao Rio de Janeiro pela segunda vez no ano e exibe sorrisos em aeroporto

Um dos grandes nomes da música latina nos anos 1990, Ricky Martin construiu uma relação de proximidade com os fãs brasileiros - Foto: Reprodução/Instagram

Um dos grandes nomes da música latina nos anos 1990, Ricky Martin construiu uma relação de proximidade com os fãs brasileiros - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor porto-riquenho Ricky Martin desembarcou na capital fluminense nesta sexta-feira (15), três meses depois de passar a temporada das festas de Carnaval na cidade. O artista latino foi flagrado chegando com sorrisos largos para os paparazzis presentes no local e cumprimentou a equipe que o aguardava.

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Com um estilo casual, Ricky Martin também fez questão de acenar para os fãs que estavam no seu ponto de desembarque. O retorno do artista ao Brasil acontece poucos meses após a visita dele ao Rio durante o período carnavalesco. Registros dessa visita viralizaram nas redes sociais, mostrando o cantor aproveitando ao máximo sua estadia.

Um dos grandes nomes da música latina nos anos 1990, Ricky Martin construiu uma relação de proximidade com os fãs brasileiros e costuma incluir o país no seu roteiro de viagens pessoais e na agenda de shows.