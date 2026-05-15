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Ricky Martin chega ao Rio de Janeiro pela segunda vez no ano e exibe sorrisos em aeroporto

Após sua passagem pela cidade durante o Carnaval, o artista retornou nesta sexta-feira (15)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de maio de 2026 - 18:30
Um dos grandes nomes da música latina nos anos 1990, Ricky Martin construiu uma relação de proximidade com os fãs brasileiros
Um dos grandes nomes da música latina nos anos 1990, Ricky Martin construiu uma relação de proximidade com os fãs brasileiros -

O cantor porto-riquenho Ricky Martin desembarcou na capital fluminense nesta sexta-feira (15), três meses depois de passar a temporada das festas de Carnaval na cidade. O artista latino foi flagrado chegando com sorrisos largos para os paparazzis presentes no local e cumprimentou a equipe que o aguardava.

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Com um estilo casual, Ricky Martin também fez questão de acenar para os fãs que estavam no seu ponto de desembarque. O retorno do artista ao Brasil acontece poucos meses após a visita dele ao Rio durante o período carnavalesco. Registros dessa visita viralizaram nas redes sociais, mostrando o cantor aproveitando ao máximo sua estadia.

Um dos grandes nomes da música latina nos anos 1990, Ricky Martin construiu uma relação de proximidade com os fãs brasileiros e costuma incluir o país no seu roteiro de viagens pessoais e na agenda de shows.

Tags:

Ricky Martin

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