São Gonçalo Shopping promove Point das fatias

Com mais de 15 sabores de tortas disponíveis, o “Point das Fatias” traz fatias generosas e combinações criativas - Foto: Divulgação

Com mais de 15 sabores de tortas disponíveis, o “Point das Fatias” traz fatias generosas e combinações criativas - Foto: Divulgação

O São Gonçalo Shopping prepara uma programação especial para os apaixonados por doces com a chegada do “Point das Fatias”, festival gastronômico que promete transformar os domingos em momentos ainda mais saborosos e cheios de experiências especiais. O evento acontece nos dias 24 e 31 de maio, além de 7 de junho, sempre a partir das 13h, no 1 Piso, em frente ao Amigão. A entrada é gratuita. Com mais de 15 sabores de tortas disponíveis, o “Point das Fatias” traz fatias generosas, combinações criativas e uma proposta diferenciada para quem ama sobremesas e bons momentos compartilhados. O espaço foi pensado para proporcionar muito mais do que uma experiência gastronômica: será um verdadeiro ponto de encontro para reunir amigos, famílias e amantes da boa culinária.

“Nosso ‘Point das Fatias’ chega com uma proposta saborosa e cheia de personalidade. São mais de 15 sabores de tortas, com fatias generosas, combinações incríveis e uma experiência diferenciada para quem ama doces e bons momentos. Mais do que sobremesas, o nosso ‘Point das Fatias’ chega como um novo ponto de encontro para quem valoriza boa gastronomia, conexão e experiências especiais compartilhadas através do sabor”, destaca a organização do evento.

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Além de reunir diferentes opções de sabores e apresentações irresistíveis, o festival reforça a proposta do shopping em oferecer entretenimento, lazer e experiências gastronômicas para toda a família.

Serviço: Point das Fatias - Festival de Tortas

Datas: 17, 24 e 31 de maio, e 7 de junho

Horário: a partir das 13

Local: 1º piso, em frente ao Amigão

Entrada gratuita