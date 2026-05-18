Manhã de acidentes e trânsito intenso em Niterói e São Gonçalo

Um acidente envolvendo uma moto na subida do Vão Central da Ponte Rio-Niterói deixou o trânsito difícil na manhã desta segunda-feira (18), no sentido Niterói. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, entre os pórticos 13 e 14, com uma faixa interditada por cerca de 10 minutos.

As equipes da Ecovias Ponte foram acionadas para o local, mas até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre o estado de saúde dos envolvidos. Apesar da batida, a concessionária disse que a travessia era de 13 minutos no sentido Niterói e 19 minutos no sentido Rio, onde já havia lentidão nos acessos ao pedágio e na saída para o Gasômetro.

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Na BR-101, um outro acidente na altura do Gradim, em São Gonçalo, interdita a faixa da direita no sentido Rio de Janeiro, por volta de 6h15, e provocou um grande congestionamento de cerca de 9 quilômetros, de acordo com a Arteris Fluminense.

Em Niterói, motoristas também enfrentam trânsito intenso em diversos pontos da cidade. De acordo com a NitTrans, há retenções na Alameda São Boaventura, no Fonseca; Avenida Jansen de Melo, no sentido Ponte; Avenida Marquês do Paraná; e Avenida Roberto Silveira, em Icaraí.