São Gonçalo amplia oferta de exames de mamografia

No início deste ano, as clínicas municipais gonçalenses Lagoinha e Mutondo, em São Gonçalo, passaram a oferecer mais um exame: a mamografia. A primeira em janeiro e a segunda em fevereiro. Os novos mamógrafos chegaram para somar com os equipamentos do Espaço Rosa, no Zé Garoto; e do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três. Até o dia 10 de maio deste ano, as unidades agendaram 7.661 mamografias – um grande avanço para o diagnóstico precoce do câncer de mama. No mesmo período do ano passado, foram 6 mil exames disponibilizados. O aumento na oferta na comparação de 2025 e 2026 foi de 27,68%.

“Mais do que ampliação dos locais e exames, também temos que destacar a descentralização e a modernização. Quando assumi o governo, a mamografia era realizada apenas no Espaço Rosa com um equipamento ultrapassado. Hoje, temos quatro mamógrafos digitais na cidade. E ainda tem o lado humanizado, pois as pacientes podem fazer os exames mais perto de suas casas e com menos tempo de espera. Estamos sempre procurando oferecer mais qualidade de vida dentro das nossas possibilidades para os gonçalenses”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

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A mamografia é fundamental para a detecção precoce de alterações nas mamas, aumentando significativamente as chances de tratamento eficaz e de cura. O exame eletivo (com agendamento) era oferecido apenas no Espaço Rosa no início da gestão do prefeito Capitão Nelson. Hoje, ela também já é realidade no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três; na Clínica da Lagoinha; e na Clínica do Mutondo. Até o fim do ano, o exame também estará disponível na nova unidade de saúde de Neves.

Marli Santos, de 62 anos, realizou o exame na Clínica do Mutondo nesta terça-feira (12). Ela elogiou a ampliação dos locais. “Já fiz esse exame no Espaço Rosa e, agora, consegui fazer aqui na clínica, que é mais perto da minha residência. É muito bom que tenham aumentado o número desses equipamentos na cidade. O atendimento foi tranquilo e eficiente”, opinou. Moradora de Nova Cidade, Andreia da Silva, 51, gostou de saber que poderia fazer a mamografia na unidade. “Eu sempre busco me cuidar e saber que as nossas unidades municipais contam com esse aparelho é muito bom”.

Regulação – Todos os exames eletivos são agendados através da Central de Regulação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, que organiza o fluxo de marcações de acordo com critérios clínicos. Para ter acesso aos procedimentos, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde da família (USFs) do bairro, que farão os encaminhamentos necessários. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. Também é importante que o paciente salve o número (21) 3195-5198 e atenda a ligação. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.