Fluminense vence o Operário e avança na Copa do Brasil

Savarino abriu o caminho da vitória tricolor com um gol de pênalti - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Savarino abriu o caminho da vitória tricolor com um gol de pênalti - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense venceu o Operário, do Paraná, na noite desta terça-feira (12), por 2 a 1 pela Copa do Brasil e avançou para as oitavas de final da competição. Savarino e Lucho Acosta fizeram os gols cariocas.

Precisando vencer após empatar em 0 a 0 no primeiro jogo, fora de casa, o Fluminense iniciou a partida com uma intensidade alta. O primeiro gol tricolor saiu aos 10 minutos. Depois de erros de passes na defesa paranaense, Lucho Acosta roubou a bola e sofreu pênalti. Savarino bateu e abriu o placar.

Depois do gol, o Fluminense baixou as linhas e viu o adversário crescer. No momento em que o Operário atacava mais, o Flu acabou achando seu segundo gol. Desta vez, Nonato deu belo passe para Acosta, que bateu na saída do goleiro.

No segundo tempo, o mesmo panorama. Com muita intensidade, o Tricolor conseguiu mais um pênalti, aos 5 minutos. John Kennedy bateu e acertou o travessão.

Quando tudo parecia caminhar para uma vitória tranquila do Flu, o zagueiro Jemmes falhou, deixou a bola cruzar a área e Felipe Augusto diminuiu, aos 38.

Pouco depois, aos 42, Torres fez um sequência de faltas e acabou levando dois amarelos, sendo expulso em seguida, travando a possível reação.

Após o apito final, a torcida tricolor vaiou a atuação da equipe. Na próxima fase, o adversário do Flu será conhecido em sorteio.

O Fluminense volta a campo no sábado, contra o São Paulo, pelo Brasileiro.