Confira a previsão do tempo nas cidades do Rio, Niterói e São Gonçalo neste fim de semana

O tempo segue estável nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo nesta sexta-feira (8). No Rio, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva ao longo do dia. Os ventos devem variar entre fracos e moderados. As temperaturas seguem elevadas, com mínima prevista de 20°C e máxima de 35°C. Já em Niterói e São Gonçalo, o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Com máxima de 32°C e mínima de 22°C.

No sábado (9), o cenário permanece parecido no Rio de Janeiro, a previsão indica nebulosidade variada, sem chuva, e ventos moderados. O calor ainda deve predominar na capital fluminense antes da mudança prevista para o final do fim de semana. Em São Gonçalo e Niterói, a previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. Já à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Com máxima de 33°C e mínima de 22°C.

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A virada no tempo deve acontecer no domingo (10), com a aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano. O céu ficará nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Ainda no domingo, os ventos poderão variar entre moderados e fortes. As temperaturas devem cair, marcando o início de um período de instabilidade. Em Niterói e São Gonçalo a frente fria chega também, com pancadas de chuva à tarde e à noite.