Dia das mães: locais e experiências para curtir a data em São Gonçalo

Com o dia das mães se aproximando, geralmente vem a famosa dúvida: “O que fazer?” ou "Onde ir?”, mas dessa vez não precisa se preocupar, a reportagem de O SÃO GONÇALO preparou uma lista de locais acessíveis em São Gonçalo que prometem uma experiência gastronômica e de lazer que valem a pena conferir.

Os lugares são de fácil acesso, baixo custo e variação de horários, sendo possível montar um roteiro para manhã, tarde e noite. Assim, as mães gonçalenses aproveitam o seu dia ao máximo.

Pela manhã, o destino das mães pode variar entre um piquenique no Parque RJ Nosso Sonho, que conta com um espaço amplo para a realizacão dessa atividade ou um almoço na Praia das Pedrinhas, que possui uma bela vista e variedades de peixes frescos.

Já durante a tarde, uma visita à uma cafeteria para degustar cardápios variados e conversar pode ser um ótimo plano. A cidade conta com algumas opcões desse tipo de estabelecimento pelo centro e dentro de shoppings, basta escolher a sua preferida.

Para finalizar a noite, nada melhor que um sambinha no Centro de Tradições Nordestinas, que está acontecendo todo domingo de maio, das 13h às 22h. Outra dica é dar a famosa passada no Polo Gastronômico da Praça da Trindade, que oferece variações de sabores, estilos e quantidade de comida.

Mesmo com essas diferentes opções, não se pode esquecer do clássico, os shoppings. Entre o São Gonçalo Shopping e o Partage, há variedade de lojas, restaurantes e atividades a serem visitadas.

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Endereços:

Parque RJ Nosso Sonho -

Localização: Rua Formosa, 3352, Funcionamento: 6h às 22h

Praia das Pedrinhas -

Localização: Boa Vista, São Gonçalo

Centro de Tradições Nordestinas -

Localização: R. José Augusto Pereira dos Santos, 80 - Neves, São Gonçalo

Funcionamento: 13h às 22h

Polo Gastronômico na Praça da Trindade -

Localização: Praça Leonor Corrêa, Trindade, São Gonçalo

São Gonçalo Shopping -

Localização: Avenida São Gonçalo, 100 - Boa Vista, São Gonçalo

Partage -

Localizacão: Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo