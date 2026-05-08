Entre o útil e o afetivo: mães revelam o que esperam ganhar no próximo domingo

Perfumes e cosméticos seguem entre os presentes mais procurados para a data comemorativa - Foto: Layla Mussi

Perfumes e cosméticos seguem entre os presentes mais procurados para a data comemorativa - Foto: Layla Mussi

O Dia das Mães, segunda data mais importante para o comércio brasileiro atrás apenas do Natal, já movimenta lojas e consumidores em busca do presente ideal. Em Niterói, a expectativa do setor é de crescimento de cerca de 6% nas vendas em relação ao ano passado, segundo a CDL Niterói. Enquanto lojistas investem em promoções, reforço de estoque e integração entre vendas físicas e digitais, os consumidores pesquisam preços e priorizam o custo-benefício sem deixar de lado o apelo emocional da data.

Apesar de perfumes, roupas e cosméticos seguirem entre os itens preferidos, muitos filhos ainda têm dúvidas se utilidades domésticas são boas opções para presentear as mães. Dados do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análise (IFec-RJ) mostram que cerca de 67,3% dos consumidores pretendem presentear as mães neste ano, mas 5,1% ainda não decidiram como agradá-las. Para entender a opinião delas sobre o assunto, o OSG foi às ruas ouvir quem mais importa nessa comemoração.

Lojas de utilidades para casa contam com canecas personalizadas, bandejas para cafés da manhã e outros itens para o Dia das Mães | Foto: Layla Mussi

Faltando poucos dias para a comemoração, neste domingo (9), as mães já fazem a lista dos presentes que desejam, e algumas deixam claro que utilidades domésticas não são as melhores opções.

“Não, nada disso para o Dia das Mães, porque você é dona de casa, tem necessidade disso, mas isso fica para outra época. Dia das Mães é mais uma coisa de carinho, aconchego, ainda que não seja nem um presente caro, mas que seja uma coisa significativa, um abraço apertado, isso é tudo. [...] Eu acho que o maior presente é a união da família e os filhos unidos, isso não tem preço. Mas eu acho que o presente vale mais pelo valor afetivo do que pelo preço”, disse a professora aposentada Zilmar Marinho, de 67 anos.

A professora aposentada Zilmar Marinho defende que o valor afetivo é mais importante que o presente | Foto: Layla Mussi

Indo em sentido contrário ao desejo de algumas mães, as lojas registram um aumento na procura por produtos para casa durante esse período.

“As vendas estão boas, essa semana tem dado bastante movimento, tem sido satisfatório por enquanto. Os mais procurados são os de utilidades [...] hoje está tendo uma procura maior, e, como o pessoal quer um produto mais acessível e menor, esses itens são os que chamam a atenção do cliente. O Dia das Mães gera uma vontade maior dos clientes comprarem, presentearem, e a procura por itens se torna mais frequente”, explicou o gerente de loja de utilidades domésticas, Evandro de Moraes Souza, de 56 anos.

Segundo o gerente Evandro de Moraes Souza, produtos de utilidades domésticas estão entre os mais procurados | Foto: Layla Mussi

A prática de presentear com um item para casa nessa data ainda não caiu completamente no gosto de todos, como é o caso da diarista Joaquina Pedrosa, de 47 anos, que ganhará cosméticos e calçados, mas também gostaria de receber um fogão de presente.

“Me pegou agora, não sei o que gostaria de ganhar, talvez uma sandália, mas acho que utilidades de casa também são úteis. Eu, por exemplo, gostaria de ganhar um fogão”, disse a mãe, que ganhará um perfume da filha, Luana Mota, de 14 anos.

Joaquina Pedrosa afirma que gostaria de ganhar um fogão, enquanto a filha escolheu um perfume para presenteá-la | Foto: Layla Mussi

Presentes tradicionais

Ainda de acordo com informações do IFec-RJ, os presentes tradicionais seguem sendo os mais procurados, com perfumes e cosméticos liderando a preferência, com 23,1%, seguidos por roupas (16,9%) e acessórios (12,8%). Os números podem ser confirmados pelos gostos das mães consumidoras.

“Eu gostaria de ganhar alguma coisa que ajudasse a minha autoestima, uma roupa, maquiagem ou tratamento para o cabelo”, comentou a veterinária Daniela Melo, de 48 anos.

A veterinária Daniela Melo prefere presentes ligados à autoestima, como roupas e maquiagem | Foto: Layla Mussi

Uma avaliação dos preços feita pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDECON), em parceria com o PROCON-RJ, revelou que os produtos de perfumaria podem ser encontrados a partir de R$ 24,99, como no caso de body splash, e os perfumes podem chegar a até R$ 345,00.



Consumidores já movimentam o comércio em busca do presente ideal para o Dia das Mães | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas