Fim de semana terá mais uma edição da Caravana de Arte e Lazer em São Gonçalo

A Caravana de Arte e Lazer promete muita diversão entre as famílias gonçalenses - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

A Caravana de Arte e Lazer promete muita diversão entre as famílias gonçalenses - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

A Caravana de Arte e Lazer promete muita diversão entre as famílias gonçalenses neste fim de semana. No próximo sábado (9), o projeto vai à Praça do Gradim e, no Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), a ação acontece no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista.

A atividade garante uma manhã de alegria e interação para as crianças, com livre acesso a brinquedos infláveis e pula-pula. Os recreadores ainda promovem pinturas na pele, oficina de bolamania e realizam diversos jogos.

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Na caravana, o público também pode aproveitar barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, água e guaraná natural. O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), criado em 2022, e tem o objetivo de garantir fins de semana de lazer para gonçalenses de todos os bairros da cidade.

Serviço:

Sábado (9/5) - Praça do Gradim, das 9h às 13h;

Domingo (10/5) - Parque RJ Nosso Sonho - Rua Formosa, s/n - Boa Vista, das 9h às 13h.