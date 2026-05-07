São Gonçalo tem programação cultural variada neste fim de semana; Confira!

No domingo (10), a partir das 13h, o “Samba da Feira de Neves” vai acontecer mais uma vez no Centro de Tradições Nordestinas - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

No domingo (10), a partir das 13h, o “Samba da Feira de Neves” vai acontecer mais uma vez no Centro de Tradições Nordestinas - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

A partir desta sexta-feira (8) até domingo (10), a população gonçalense poderá aproveitar uma programação cultural variada, que inclui apresentação musical com a Orquestra Municipal, peça teatral e evento de samba e pagode.

Na sexta, a partir das 19h, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe um show alusivo ao Dia das Mães com a Orquestra Municipal de São Gonçalo. Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a apresentação terá repertório temático especial para celebrar a data entre mães e filhos. A classificação é livre e a entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro.

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Já no sábado (9), os gonçalenses podem conferir a peça “O Beijo no Asfalto”, que aborda temas como moralidade, preconceito, ética na imprensa e relações familiares, em um dos textos mais marcantes de Nelson Rodrigues. O espetáculo começa às 19h e tem classificação de 12 anos. Os ingressos devem ser adquiridos através do site https://www.sympla.com.br/evento/o-beijo-no-asfalto-em-sao-goncalo/3382361.

No domingo (10), a partir das 13h, o “Samba da Feira de Neves” vai acontecer mais uma vez no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, com entrada gratuita. O evento, que reúne atrações do samba e do pagode, foi um sucesso na primeira edição, realizada no último domingo, e promete mais uma tarde de diversão.