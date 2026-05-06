Fluminense empata no fim e ganha sobrevida na Libertadores

JK mais uma vez virou herói do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

JK mais uma vez virou herói do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, na Argentina, nesta quarta-feira (6), e ganhou sobrevida na Taça Libertadores. John Kennedy, no fim do jogo, fez o gol do Flu.

Precisando da vitória, o Fluminense fez um primeiro tempo ruim e viu o time da casa pressionar. A melhor chance da etapa inicial foi do Rivadavia, em uma cabeçada no travessão.

No segundo tempo o panorama foi diferente. O Fluminense melhorou e passou a pressionar o Rivadavia, mas ainda não conseguia finalizar em gol.

Aos 21, no entanto, o castigo. Após desatenção total da defesa, Arce aproveitou cruzamento e cabeceou para abrir o placar.

Com a vitória parcial, o Rivadavia recuou suas linhas e chamou o Flu para seu campo

O Fluminense se lançou totalmente ao ataque e contou com boa atuação de Solteldo, que entrou no fim do jogo.

Aos 46 minutos, Lucho Acosta fez boa jogada, tocou para Serna, que tentou chutar, a defesa cortou e a bola sobrou para John Kennedy, que bateu de primeira. A bola ainda desviou na zaga e entrou lentamente no gol.

O Fluminense ainda tentou a virada nos minutos finais dos acréscimos, mas não teve sucesso.

O gol no fim deu sobrevida ao Fluminense que precisa vencer o próximo jogo contra o Bolívar, no Maracanã, por três gols de diferença. Se conseguir, basta uma vitória simples na última rodada, também em casa, para se classificar.

Caso vença por menos gols de diferença, o Flu vai precisar vencer o último jogo e torcer para o Bolívar não vencer seu último compromisso.