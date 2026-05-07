São Gonçalo oferece 140 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SENAI, está oferecendo 140 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na cidade. As vagas são divididas em quatro cursos, sendo 15 para costureira industrial com ênfase em lingerie, 50 para caldeireiro, 25 vagas para modelista e 50 para mecânico de manutenção.

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Os interessados no curso de costureira industrial com ênfase em lingerie podem se inscrever até ás 13h do dia 11 de maio, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada no Partage Shopping (na loja ao lado das Casas Bahia). É necessário ter 18 anos e ter cursado até o 9° ano do ensino fundamental. As aulas do curso terão início no dia 12 de maio, acontecendo de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na Rua Araxá, no 201, sobrado, Trindade, São Gonçalo (atrás da Universo).

Para o curso de caldeireiro, é necessário ter 18 anos e ter cursado até o 5° ano do ensino fundamental. As inscrições irão até o dia 18 de maio e podem ser feitas no Senai, na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro. As aulas terão início no dia 19 de maio e serão divididas em duas turmas: uma no horário das 13h às 17h e outra das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, sendo administradas no Senai.

Para o curso de modelista, é necessário se inscrever até o dia 15 de maio, com as aulas começando no dia 16 de maio. Para se inscrever, é preciso ter 16 anos e ter cursado até o 7° ano do ensino fundamental e ir até o Senai. As aulas serão ministradas aos sábados, das 8h às 17h, no Senai.

Para as vagas de mecânico de manutenção, é necessário ter 16 anos e cursado o 5° ano do ensino fundamental. Para se inscrever, basta ir até o Senai. As aulas serão ministradas em duas turmas, a partir do dia 13 de maio, das 13h às 17h, e das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 19 de maio, no Senai.

Para se inscrever em todos os cursos é necessário apresentar a seguinte documentação no ato da matrícula: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, preenchimento da carta de baixa renda; e o RG e CPF do responsável (caso o aluno seja menor de idade).

As inscrições podem se encerradas caso as turmas lotem e o número total de vagas seja preenchido. As inscrições serão realizadas respeitando a sequência de comparecimento dos interessados. As vagas serão destinadas prioritariamente a moradores do município de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes.