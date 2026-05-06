Parque RJ Nosso Sonho abre inscrições para aulas de Karatê
Arte marcial poderá ser realizada por gonçalenses com mais de 5 anos
Karatê é a nova modalidade disponível no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. Com intuito de garantir o acesso ao esporte e promover bem-estar para os gonçalenses, o espaço de lazer e recreação oferece aulas gratuitas de onze modalidades.
Pessoas com mais de cinco anos podem se inscrever e praticar aulas de iniciação à arte marcial, que serão realizadas aos sábados, das 8h às 9h, na quadra poliesportiva do espaço. Para participar, é necessário ir até o parque, que fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista, e contatar o professor responsável.
Além da nova modalidade, o Parque conta com aulas de dança, ginástica, futebol, zumba, basquete, vôlei, tênis, handebol, funcional kids e capoeira. Confira os dias e horários através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas/.