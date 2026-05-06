Peça teatral clássica de Nelson Rodrigues estreia em São Gonçalo neste sábado (9)
Apresentação será no Teatro Municipal de São Gonçalo
No próximo sábado, 9 de maio, São Gonçalo recebe uma nova montagem de “O Beijo no Asfalto”, um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira, escrito por Nelson Rodrigues. A obra ganha uma releitura contemporânea assinada pela Oficina de Teatro Gabriel Engel, levando ao palco temas que seguem atuais, como moralidade, preconceito, manipulação midiática e crise familiar.
A trama acompanha Arandir, um homem casado que, ao presenciar um atropelamento, atende ao último pedido da vítima: um beijo na boca antes da morte. O gesto de compaixão, no entanto, transforma sua vida em um verdadeiro caos após ser explorado pelo jornalista Amado Ribeiro, que utiliza o episódio para criar um escândalo público. A partir daí, Arandir passa a enfrentar o julgamento da sociedade e o afastamento das pessoas mais próximas, incluindo sua esposa, seu sogro e sua cunhada.
Com texto marcante e crítica social afiada, “O Beijo no Asfalto” expõe questões ligadas à sexualidade, à ética da imprensa e da polícia, além das fragilidades das relações humanas. A montagem da Oficina de Teatro Gabriel Engel aposta em uma encenação intensa e atual, aproximando o público da atmosfera provocadora criada por Nelson Rodrigues.
A direção é de Babi Mazzo, que também assina a adaptação e a concepção do cenário. O espetáculo conta ainda com assistência de direção de Daiana Almeida, cenário confeccionado por Henrie Araújo, sonoplastia de Camillen Reis e figurino coletivo.
O elenco reúne Augusto Kuma, Bruno Azevedo, Gomeme Machado, Henrie Araújo, Kairu Lopes, Letícia Viduani, Luciana Alves, Natália Paes, Nemo Caracciolo, Marisol Rodrigues, Rafael Narciso, Thayssa Soares e Glaucio Vênus.
Os ingressos já estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 30.
Serviço
Espetáculo: “O Beijo no Asfalto”
Data: 09 de maio
Horário: 19h
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Classificação: 14 anos
Ingressos: Sympla - Clique aqui
Mais informações: Oficina de Teatro Gabriel Engel (@oficinadeteatrogabrielengel)