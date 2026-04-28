Andrea Andrade renova reinado e completa "Trilogia de Ouro" à frente da Ritmo Feroz

A empresária e influenciadora Andrea Andrade renovou com a Ritmo Feroz e seguirá por mais um ano à frente da bateria da escola de samba Porto da Pedra. A renovação, que já era esperada pela comunidade de São Gonçalo, foi oficializada nesta segunda-feira (28), durante o sorteio das escolas.

Veterana da Sapucaí e dona de um dos corpos mais cobiçados do Sambódromo, Andrea não esconde a emoção de completar o que ela chama de "Trilogia de Ouro" com a agremiação. “A Porto da Pedra sempre me acolheu, e chegar ao terceiro ano consecutivo é a prova da minha sintonia e amor por essa comunidade. Não sou uma rainha de vitrine, faço questão de estar presente em todos os momentos da minha comunidade", declarou a Rainha.

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Conhecida mundialmente como a *"Rainha das Supercoxas"*, Andrea já deu início ao cronograma rigoroso de treinos para garantir o fôlego e a estética impecável na Avenida. Sobre a fantasia para o próximo desfile, ela faz mistério, mas garante que o investimento será em impacto visual e originalidade.

“O público espera sempre algo grandioso de mim, e eu posso garantir para vocês: este ano vou trazer algo totalmente inovador. Estou sempre buscando o novo, o diferente e o glamouroso", revelou Andrea.