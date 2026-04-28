Conversas entre o Atlético-MG e Fluminense sobre contratação de Hulk avançam e torcedores criam expectativas

Desejo tricolor desde o início do ano, Hulk deve se tornar jogador do Fluminense em breve - Foto: Reprodução/Instagram

Desejo tricolor desde o início do ano, Hulk deve se tornar jogador do Fluminense em breve - Foto: Reprodução/Instagram

O Fluminense avançou nas negociações com a equipe do Atlético-MG e o staff do atacante Hulk. Segundo o “ge”, o jogador foi visto pela segunda vez treinando separado do restante do elenco nesta manhã de terça-feira(28).

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Os dirigentes dos clubes estiveram em contato na última segunda-feira(27) e planejam uma transferência tranquila em que Hulk saia com a imagem intacta de ídolo no Atlético-MG. Desde o início deste ano, quando o Fluminense fez sua primeira proposta pelo atacante, o jogador já teve momentos de conflitos com a atual instituição.

O atacante não jogou a última partida do time mineiro contra o Flamengo, no domingo(26), visto que se entrasse em campo não poderia mais atuar em outro clube no Campeonato Brasileiro. O objetivo entre as partes é de que a negociação se concretize ainda nesta semana, com contrato entre Flu e Hulk até o fim de 2027.

O jogador apresenta números impressionantes em sua passagem pelo Atlético-MG, com 140 gols e 56 assistências em 309 jogos. Hulk se tornou um dos grandes ídolos do Atlético Mineiro. No Galo, ele venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, além de cinco estaduais. Ele ainda levou o clube a final da Taça Libertadores da América em 2024, sendo derrotado pelo Botafogo na final.