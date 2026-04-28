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Sorteio define ordem dos desfiles para a Série Ouro em 2027

O grupo conta com 17 escolas que serão divididas em dois dias, 5 e 6 de fevereiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de abril de 2026 - 17:01
Escolas de Niterói e São Gonçalo desfilam no primeiro dia de evento
Escolas de Niterói e São Gonçalo desfilam no primeiro dia de evento -

A responsável pelos desfiles das escolas de samba da Série Ouro, a Liga RJ, realizou nesta segunda-feira(27) o sorteio da ordem dos desfiles para o Carnaval de 2027. A escola campeã se apresentará no Grupo Especial em 2028.

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As 17 escolas irão disputar o título na sexta e sábado de carnaval, nos dias 5 e 6 de fevereiro, respectivamente. A recomposição da Série Ouro seguiu a orientação dada pelo prefeito da cidade, Eduardo Cavaliere, que solicitou a inclusão de mais 3 agremiações na famosa disputa carnavalesca.

Com essa mudança, a escola Unidos do Jacarezinho conseguiu manter a permanência na divisão após sofrer dois incêndios, um no barracão e outro na quadra, no último carnaval. De acordo com a Liga Rj, a decisão foi considerada um gesto de solidariedade e respeito à comunidade.

Além disso, mais duas agremiações foram convidadas a entrarem no grupo, a Inocentes de Belford Roxo e a São Clemente. A decisão já foi formalizada junto à Riotur.

Veja a ordem de cada dia de desfiles

Escolas de Niterói e São Gonçalo desfilam no primeiro dia de evento
Escolas de Niterói e São Gonçalo desfilam no primeiro dia de evento |  Foto: Reprodução/Instagram

Tags:

Carnaval Rio de Janeiro Série Ouro do carnaval

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